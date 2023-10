Ex de Luísa Sonza é flagrado aos beijos com loira ao som de 'Chico'

Superou! Chico Veiga causa na web ao curtir clima de romance com loira ao som da música que ganhou de Luísa Sonza

O ex-namorado de Luísa Sonza, Chico Veiga, voltou a ser assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 13. É que o investidor foi flagrado aos beijos com uma loira misteriosa em uma balada no Rio de Janeiro. Mas a canção que embalou o clima de romance roubou a cena, já que estava tocando "Chico", uma homenagem feita pela cantora.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Chico aparece agarradinho com a loira enquanto um remix com a voz de Luísa toca na festa. A canção de amor escrita pela loira se mistura com um funk sobre traição, já que os dois colocaram um ponto final na relação depois que a cantora descobriu uma pulada de cerca do investidor.

“Certamente, Chico tá beijando muito mais hoje do que antes”, a DJ Cecília Papi, que dividiu o flagra em seu perfil oficial no Instagram, legendou a publicação. Ainda no registro, o investidor troca um beijo apaixonado com a moça em meio aos olhares curiosos que acompanham a cena com a trilha sonora inusitada.

🚨VEJA: Chico, ex de Luíza Sonza, foi visto aos beijos com loira. pic.twitter.com/PaqGCTZIIL — Central Reality (@centralreality) October 13, 2023

Para quem não se lembra, Luísa assumiu seu relacionamento com o investidor Chico Veiga através das redes sociais em julho deste ano. No final de agosto passado, a cantora lançou uma música em que homenageia o amado e se tornou viral: “Pode fazer sua fumaça, o bar da cachaça vai ser nosso lar”, diz parte da letra da canção que leva o nome do ex.

Mas em setembro, a loira pegou todos de surpresa ao anunciar o término do namoro ao vivo. Durante o café com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, Luísa leu um texto em que expõe uma traição do namorado, que teria acontecido em ‘um banheiro sujo de um bar’, no Rio de Janeiro. Após o término, a cantora abandonou as redes sociais, enquanto o investidor teve seu perfil derrubado por denúncias.

O término de Luísa Sonza e Chico Veiga foi estratégia de marketing?

Na última quinta-feira, 05, Luísa Sonza decidiu abrir o jogo sobre o que a motivou a tomar a decisão de expor o ex-namorado em rede nacional, além de descrever a experiência como uma das melhores coisas que já fez em sua vida. A cantora ainda negou que a separação tenha sido uma estratégia de marketing.

“A última coisa que eu gostaria é que alguma coisa na minha vida pessoal me tirasse do que eu estou focada agora (...) Tem tanta coisa boa acontecendo, que eu jamais escolheria e nem tem como escolher, né gente? Eu não tenho absolutamente nada a ver com o que acontece, a realidade é essa”, disparou Luísa, que aproveitou para revelar novos detalhes sobre o término.