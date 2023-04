Ex de Liminha revela motivo do fim do casamento: "Quebraram os laços"

Ex de Liminha revela motivo que levou ao fim do casamento de 12 anos; ela está abatida

A dentista Fernanda Fiuza se pronunciou nesta quinta-feira, 13, pela primeira vez sobre o fim do casamento com o assistente de palco Liminha, um dos ícones do SBT. Os dois se separaram após 12 anos de união.

Ao A Tarde é Sua, ela disse que no momento o relacionamento realmente chegou ao fim. "Primeira vez que eu saio depois de 12 anos casada e todo relacionamento tem um ciclo. E nesse momento nosso ciclo tá fechado. Nesse momento", garantiu ela.

A loira contou que a exposição na mídia e os boatos prejudicaram a relação. " Atrapalhou. A distância também. A gente fica São Paulo e BH, a logística atrapalha um pouco mesmo. E fora outros boatos de bastidores que eu prefiro não comentar aqui no momento ", disse ela fazendo mistério.

Ela também lamentou o fim da parceria com o agora ex-marido. "Eu fiz toda a assessoria do Liminha, ajudei ele, a gente era parceiros de vida e de profissão. Ele é um grande profissional, tenho um grande carinho, respeito. Mas, infelizmente, quebrou os laços. Eu tô desempregada", disse ela.

Questionada se há chance de retorno, ela foi enfática. "Vai ficar um carinho enorme. No momento, o ciclo tá fechado", garantiu.

Assistente de palco do SBT, Liminha anunciou o fim de seu casamento no dia 5 de abril. Ele estava há 12 anos com Fernanda Fiuza, de quem era inseparável. Ele anunciou a separação em uma publicação nas redes sociais.

"Respeitem o nosso momento", pediu ele que compartilhou um comunicado assinado pela assessoria do casal com mais detalhes sobre a separação. "Após 12 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", diz a mensagem.