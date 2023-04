Abatido, Liminha anuncia fim do casamento de 12 anos com loira: "Respeitem"

Assistente de palco do SBT, Liminha anuncia fim do casamento em comunicado nesta quarta-feira (5)

Assistente de palco do SBT, Liminha anunciou nesta quarta-feira, 5, o fim de seu casamento. Ele estava há 12 anos com Fernanda Fiuza, de quem era inseparável. Ele anunciou a separação em uma publicação nas redes sociais.

"Respeitem o nosso momento", pediu ele que compartilhou um comunicado assinado pela assessoria do casal com mais detalhes sobre a separação.

"Após 12 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal. Depois de muita reflexão, decidimos pacificamente encerrar nossa relação conjugal", diz a mensagem. Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens carinhosas para Liminha. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @liminhasbt

Momento delicado

