Ex de Andressa Urach dá a entender que ganhou guarda do filho

Em publicação com o filho, ex de Andressa Urach escreveu legenda sugestiva

O empresário Thiago Lopes deu a entender que ganhou a briga judicial pela guarda de seu filho com Andressa Urach. A publicação com Leon foi feita na última terça-feira, 14.

Os dois aguardavam a decisão do juiz, quando o ex-marido dela publicou uma frase bem sugestiva: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. O dia que me libertei do cativeiro", disse ele.

Ele ainda afirmou que agora os dois estavam "oficialmente" lado a lado. "Papai e neném agora oficialmente juntos. Meu filho terá um futuro", contou.

O timing da publicação também diz bastante sobre a relação do casal. Isso porque o empresário publicou a foto com o filho pouco tempo depois de Andressa Urach anunciar sua entrada em uma plataforma de conteúdo adulto. Ela ainda não comentou a possível guarda do pai.

Relacionamento difícil

Os dois tiveram um relacionamento conturbado, com diversas polêmicas. Ele a acusou de se prostituir enquanto estava com ele, já ela afirmou que ele contratava serviço de garotas de programa e que as amigas dela deveriam o filmar nos atendimentos. Ela também já chegou a ser internada com problemas mentais, se converteu à igreja e depois voltou à vida de modelo.