Ex-Chiquititas, atriz defende mãe como empresária: 'Cuido do meu dinheiro'

A atriz Gabriella Saraivah (18) faz parte do grupo de artistas que começaram a atuar desde a infância. Destaque no remake da novela Chiquititas, do SBT, ela sabe muito bem o que é ter uma mãe como empresária. Em meio às polêmicas envolvendo Larissa Manoela (22) e os pais, ela garante que ter "transparência" foi importante para ela construir uma relação de segurança com a mãe, Juliana Saraivah.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabriella, que atualmente se prepara para a estreia da segunda temporada da série Tudo Igual SQN, do Disney+, conta que, aos 18 anos, tem se sentido cada vez mais preparada para lidar com as adversidades da vida e carreira.

"É muito importante você aprender sobre administração financeira. Acho que quanto mais cedo você aprende, é melhor na sua vida, para você administrar seu dinheiro, cuidar e saber onde gastar. Então minha mãe sempre foi bem transparente com isso", declarou.

Atualmente morando nos Estados Unidos, onde acabou de se formar no high school, a atriz diz que a liberdade dada pela mãe se fez necessária para ela entender as decisões que deveria tomar na vida. "Eu cuido bem do meu dinheiro, porque eu sei o quanto a gente trabalhou para ganhar", afirmou.

"Eu não sou uma pessoa que quero ficar comprando, comprando, mas se eu quero comprar, eu compro. A minha mãe me apoia nas minhas decisões. Se tivesse algum papel, se tinha algum evento que eu não estava confortável em fazer, eu falava que não e minha mãe me respeitava", garantiu.

Juliana confirma que, desde que Gabriella era pequena, sempre se interessou em deixar a filha por dentro das decisões e faturamento da carreira, mesmo que ela não entendesse direito.

"A gente discute tudo. Desde os 7 anos de idade. Quando ela fez Avenida Brasil e depois foi chamada para Chiquititas, a gente morava no Rio de Janeiro. Eu cheguei para ela e falei: 'Filha, você foi chamada para fazer uma novela em São Paulo, mas você vai ter que largar os seus amiguinhos no Rio'", relembra.

COMPARAÇÕES COM LARISSA MANOELA

Por ter passado anos nos bastidores do SBT, Juliana tinha uma relação de amizade com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Conhecedora da trajetória familiar da atriz, ela confessa ter ficado triste com o desenrolar do caso na mídia.

"Eu tô muito triste com o que tá acontecendo com a Lari. Eu conheço a Silvana, sei da luta. Ela passou muito perrengue quando a menina era pequena. Sei das dificuldades que é chegar onde eles chegaram", disse ela, que ainda lamentou a falta de um bom gerenciamento na carreira da jovem atriz.

"Não sei se elas não tinham transparência na administração, mas pelo que parece, não tinham. Diferente daqui em casa, que a gente tem muita transparência, tudo era falado, sempre tive muito medo", confessou.

Para Gabi, ter uma divisão sobre relacionamento entre mãe e empresária, é uma alternativa para evitar grandes atritos. "Nenhum relacionamento perfeito, mas uma coisa que eu gosto muito da minha relação com a minha mãe é que às vezes é necessário escutar um: 'Olha Gabi, tô falando isso como a sua empresária, não como a sua mãe tá?'. Se eu tiver uma opinião diferente, eu vou falar e a gente vai conversar até entrar em um consenso final", garante.