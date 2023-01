Ex-Casa de Vidro, Manoel Vicente curte dia na praia com Larissa Tomásia e Bárbara Heck

Manoel Vicente surgiu ao lado de Larissa Tomásia e Bárbara Heck em uma praia do Rio de Janeiro

Manoel Vicente (32), ex-participante da Casa de Vidro do BBB 23, aproveitou o dia de sol neste sábado, 14, para passear com os amigos na praia.

O psiquiatra, que está no Rio de Janeiro, foi à praia ao lado das ex-participantes do BBB 22, Bárbara Heck(30) e Larissa Tomásia (25), e outros amigos, e dividiu alguns registros da turma reunida em seu perfil no Instagram. "Pegando uma praia", disse ele na legenda da publicação.

Manoel, aliás, esteve na Casa de Vidro do BBB 23 ao lado de Giovanna, Paula e Gabriel. Os quatro disputaram a preferência do público para fazer parte do elenco do reality. Após a votação, Paula e Gabriel foram escolhidos para fazer parte do grupo Pipoca.

Após a eliminação, o ruivo foi visto dando um passeio em um shopping do Rio de Janeiro ao lado de seu marido, Rafael Piza, nesta última sexta-feira, 13. Os dois foram vistos sorridentes, se divertindo e conferindo algumas lojas do estabelecimento, além de andar por uma área externa do local. O psiquiatra e o amado usavam roupas descontraídas e confortáveis.

Confira as fotos de Manoel Vicente na praia com as ex-BBBs:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Vicente de Barros (@o.manoelvicente)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!