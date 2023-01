BBB23: Manoel, eliminado da Casa de Vidro, passeia acompanhado do marido em shopping no Rio

Psiquiatra Manoel é visto ao lado de seu marido, Rafael Piza, em dia de folga na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

O psiquiatra Manoel Vicente, que fazia parte da dinâmica da Casa de Vidro, do Big Brother Brasil 23, mas acabou sendo eliminado, foi visto dando um passeio em um shopping do Rio de Janeiro ao lado de seu marido, Rafael Piza, nesta sexta-feira, 13.

Manoel e Rafael foram vistos sorridentes, se divertindo e conferindo algumas lojas do estabelecimento, além de andar por uma área externa do local. O psiquiatra e o amado usavam roupas descontraídas e confortáveis, para tentar espantar o calor que fez na cidade maravilhosa, ultrapassando os 30 graus.

Sorrindo bastante, o psiquiatra não parecia muito abalado ou triste pelo fato de não ter sido escolhido pelo público para integrar o elenco oficial do reality show de confinamento da Globo, ao lado de Giovanna Leão. O público preferiu ver a entrada de Paula e Gabriel. Confira a lista oficial de todos os participantes do BBB23 (Pipoca e Camarote) AQUI.

Manoel passeando com marido - Créditos: Edson Paim - AgNews

BBB 23: Manoel comete gafe e Tadeu Schmidt fica inconformado

O psiquiatra nem entrou dentro da casa mais vigiada do Brasil, mas conseguiu cometer uma gafe com o apresentador do programa, Tadeu Schmidt. Na última quarta-feira, 11, Manoel acabou chamando o jornalista de Tiago. "Giovanna, o Tiago", cutucando a colega Giovanna Leão se referindo a Tiago leifert. A ruiva logo corrigiu: "Que Tiago? É Tadeu, homem". Sem saber onde se escondeu, ele colocou as mãos no rosto enquanto escutava a bronca do apresentador. "Pelo amor de Deus, um ano já, uma temporada e você não aprendeu o nome ainda?", disparou.