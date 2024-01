Ex-BBB Paulinha Leite diz que não sonhava com casamento: 'Nunca tive'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paulinha Leite contou como idealizou a festa luxuosa ao lado do marido, com quem curte agora a Lua de Mel

Ex-participante do BBB 11, Paulinha Leite se tornou assunto ao compartilhar registro de seu casamento luxuoso com o norte-americano Dakota Ballard. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou que não sonhava em se casar, e que começou a pensar na cerimônia após conhecer o marido.

"O sonho de casar, eu nunca tive. Comecei a ter depois que eu conheci meu marido, porque ele sempre quis", começa Paulinha Leite . "Ele é o mais romântico da relação, por mais que eu seja romântica, ele consegue ser mais do que eu."

Ela conta que todo o casamento foi idealizado por ela e pelo marido, incluindo os detalhes de montagem e passos da cerimônia. "Fui montando como seria junto do meu marido. É muito estranho chamar ele de marido [risos]. Eu não mudaria nada."

A cerimônia religiosa aconteceu na noite da última quarta-feira, 24, em Boa Vista, Roraima. Depois, os convidados aproveitaram a festa, que durou até a madrugada de quinta-feira, 25, e teve direito à troca de vestido da noiva e uma decoração luxuosa.

Agora, os dois partem para a Lua de Mel e irão passar pela Finlândia, Maldivas e finalizar a viagem em Dubai. No Instagram, fãs e internautas parabenizaram a ex-participante do BBB pelo matrimônio e elogiaram a festa. "Que festa linda! Parabéns. Infinitas bênçãos na vida de vocês", disse um.

"Há muito tempo que não se via uma noiva com um vestido tão maravilhoso. Combinou perfeitamente com você", pontuou outra. "Um verdadeiro conto de fadas, um príncipe e sua princesa. Agora já podemos pular para parte dos nenéns", brincou ainda uma terceira internauta.

