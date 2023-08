Ex-BBB Natália Deodato posta cliques românticos com namorado em viagem

Ex-BBB e influenciadora Natália Deodato abre álbum de fotos ao lado do namorado durante viagem para Minas Gerais

Nesta quarta-feira, 02, a ex-BBB Natália Deodato, que participou do reality da Globo em 2022, usou as redes sociais para abrir álbum de fotos ao lado do namorado durante viagem do casal para Minas Gerais.

Nas imagens, a influenciadora digital apareceu em montanha após trilha com o amado mineiro, Breno Tótoli, com quem assumiu o relacionamento em novembro do ano passado.

"Aventuras & você!", escreveu Deodato na legenda da postagem em seu perfil no Instagram. Nos comentários, Tótoli se declarou para Natália. "Nenhum lugar no mundo será tão especial sem você do meu lado!", disse o ex-jogador de futebol. "Que Deus sempre proteja o nosso amor", pediu ainda a ex-sister.

Linn da Quebrada rebate acusações de Natália Deodato

Durante o confinamento no reality A Grande Conquista, a ex-BBB Natália Deodato acusou a também ex-sister Linn da Quebrada de estrelismo.

"É estrela, não fala com pobre não. A gente tem um grupo eu, ela, Jessi e Naiara Azevedo. Nós três ficamos falando sozinhas lá", disse Natália.

Após a fala de Natália, na madrugada desta terça-feira, 16, em sua conta no Twitter, a rapper rebateu a acusação da modelo, ex-colega do Big Brother Brasil 22. "Vamos aos fatos: 1- eu perdi o celular que tinha e estou com outro número. 2- eu não gosto de grupo de zap. Fico ansiosa com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia. 3- não é elitismo é meu modo de preservar saúde mental", começou falando.

Linn ainda disse que a relação entre elas no BBB 22 não foi das melhores: "E outra, a Natália já está no seu terceiro reality. Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ela ser pobre. Nossa 'amizade' na casa foi bem conturbada e bola pra frente. Estamos seguindo. Não soul a melhor pessoa, mas faço meu melhor do meu jeitinho", finalizou a famosa.