Ex-BBB Juliette se irrita com críticas sobre carreira musical e faz promessa

Juliette se irritou com resposta sobre projeto musical novo e rebateu sem papas na língua

A ex-BBB Juliette não aceitou muito bem as críticas sobre sua carreira como cantora e fez promessa aos haters.

Tudo começou quando a cantora perguntou aos fãs, no Twitter, o que eles esperavam de seu novo trabalho. “Ei… como vocês acham que vai ser esse disco novo?", questionou.

"Ruim, acertei?”, disse um internauta. “Se tiver você cantando nele, eu já sei que vai ser ruim”, criticou outro.

Ela não gostou muito e pouco tempo depois escreveu: “Eu ainda vou calar a boca de tanta gente… Anota aí!".

Os fãs enlouquecidos da cantora, famosos 'cactos' por conta do emoji da ex-BBB na época do confinamento, defenderam a morena.“Você é uma pessoa inspiradora, talentosa e cheia de carisma. E esse dia já chegou você já calou a boca de muitos. E vai continuar calando. Porque Deus honra os seus, que trabalham com amor, dedicação e isso você tem de sobra. E eu vou tá aqui te aplaudindo", escreveu.

Veja tweet: