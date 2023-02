Juliette critica uso exagerado de filtros em fotos: "Perde um pouco a noção"

Juliette desabafou sobre o assunto e deu dicas de como usar os efeitos sem perder a naturalidade

Juliette (33) decidiu usar o seu espaço nas redes sociais para comentar sobre a maneira que as pessoas costumam usar efeitos nas fotos postadas.

No seu perfil de maquiagem, a campeã do BBB 21 postou dois registros sem edição e começou a falar sobre o assunto.

"Vamos falar de foto editada? Alterei apenas cores, contraste e uma leve suavizada nos poros. Eu acho legal quando a edição é na qualidade da imagem e não nas características da pessoa e vocês?".

Em seguida, a cantora deu mais algumas dicas. "Eu acho bacana usar esses aplicativos de edição, eu uso na maioria das fotos, quando é para alterar a qualidade da imagem, a nitidez, o contraste… Até porque o Instagram, quando você posta, perde qualidade. Acho bacana quando você melhora a qualidade e não quando altera a feição e as características da pessoa".

A cantora continuou."Eu acho que esses aplicativos podem ser usados, mas de modo que não alterem a realidade… A galera perde um pouco a noção. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, e quando vê, a pessoa está se entortando todinha, se mudando todinha, e fica com uma distorção mesmo. Eu uso as vezes um filtro aqui nos stories, faço uma edição de uma vez ou outra… O que estou falando aqui é do exagero, tô falando do exagero mas com bom senso pode tudo. Já dizia minha mãe e minha avó: tudo demais é veneno entendeu? Mas um pouquinho ali outro aqui não mata ninguém não".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette Freire Makeup (@juliettefreiremakeup)

