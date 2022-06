Ex-BBB Jade Picon declara: 'Estou solteira com todas as letras'

Ex-BBB Jade Picon coloca ponto final nos rumores sobre romance com Paulo André e ele reage: 'Sempre marrenta'

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 09h13

A ex-BBB Jade Picon (20) fez uma declaração nas redes sociais sobre sua vida pessoal. Ela afirmou que está solteira e não vive um romance com ninguém no momento. A estrela fez o depoimento para colocar um ponto final nos rumores de que poderia viver um romance com o ex-BBB Paulo André (23) após o affair dentro do Big Brother Brasil.

"Eu estou solteira com todas as letras. E o que isso quer dizer? Quer dizer que não estou namorando, que não estou ficando sério, não tenho compromisso fixo com ninguém", disse ela.

Então, ela completou sobre ter passado o Dia dos Namorados sozinha. "Esse é o meu primeiro Dia dos Namorados solteira em três anos. Vocês acompanharam o meu relacionamento de três anos com o João, acompanharam agora em rede nacional o romance com o P.A., e eu tenho um carinho enorme por tudo que eu vivi, por toda a história, pelos fãs, mas no momento em que eu estou da minha vida eu preciso priorizar a pessoa que mais me prioriza, que sou eu", declarou ela, e ainda desabafou: "A régua para homem não é a mesma pra mulher".

Com a repercussão do depoimento dela, o ex-BBB Paulo André reagiu nas redes sociais e a apoiou. "A amizade é tudo. Tmj [estamos juntos] sempre marrenta", escreveu ele.

Post de Paulo André sobre o desabafo de Jade Picon: