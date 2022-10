Ex-BBB, Hariany Almeida revela vontade de ser atriz: "Mas com muito preparo para não fazer feio"

Ex-BBB Hariany Almeida contou que foi convidada para um teste para trabalhar como atriz

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 14h40

A ex-BBB 19 Hariany Almeida (25) abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com seus mais de dez milhões de seguidores, nesta quinta-feira, 20. Entre as mensagens que recebeu, uma delas questionava se ela teria vontade de participar de alguma série ou novela. Prontamente, a influenciadora digital respondeu: "Sim, com toda certeza, mas com muito preparo para não fazer feio".

Hariany ainda contou que há uns meses foi convidada para fazer um teste e atuar em um filme. "Fiquei foi de cara", disse a influenciadora digital. "Como esse não é meu foco e nem estava preparada, não rolou, mas fiquei muito feliz de ter recebido o convite".

Hari, como é carinhosamente chamada por seus fãs e amigos, ainda tirou algumas dúvidas sobre seu trabalho no internet. "Minha mente é muito agitada, vão aparecendo ideias do nada e eu sempre anoto o que dá na minha cabeça. Gosto de criar meu conteúdo do meu jeito, com a minha identidade e busco referências do que gosto. Pesquiso e sigo perfis que têm a ver com o meu propósito", explicou ela.

Hariany Almeida foi pedida em casamento na Grécia

No dia em que completou 25 anos de idade, em 22 de setembro, Hariany Almeida ganhou uma surpresa - em dobro - do namorado, DJ Netto. Em meio à balões, flores e um cenário paradisíaco da Grécia, a ex-BBB e influenciadora achou que se tratava apenas de uma comemoração de aniversário, quando foi surpreendida com uma aliança e um recadinho do amado.

"Quando eu menos esperava, veio junto uma aliança com um recado: 'sei que hoje é seu dia, mas queria te pedir um presente… Ter você do meu lado para o resto da vida' e a resposta é, eu aceito! Deus caprichou me entregando alguém como ele, um homem que cuida de mim, me respeita, é trabalhador, é engraçado, ama os amigos, a família, e a vida… É quase minha versão feminina e eu o amo demais!", disse Hariany.