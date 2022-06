Hariany Almeida esbanja romance ao surgir coladinha com o namorado, DJ Netto: ''Amo noix''

Hariany Almeida surgiu em clima de romance ao posar coladinha com o namorado, DJ Netto

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 13h33

Nesta quarta-feira, 15, Hariany Almeida (24) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu com o namorado, DJ Netto (25).

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece coladinha com o amado, enquanto eles curtiam um clima de muita paixão, enquanto eles se preparam para dar um beijão.

O casal ainda esbanjou estilo ao usarem looks elegantes. Ela com um body transparente e uma saia cheia de penas brancas, combinando com um salto alto rosa neon e ele com um conjunto de calça de couro e segunda pele transparente que exibiam seus músculos.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Amo noix".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Casalzão!", disse um. "O casal de milhões!", escreveu outro. "Lindos!", falou um terceiro.

