Gil do Vigor se revolta com Valdemiro Santiago e critica pastor: 'Pilantra'; entenda

Gil do Vigor criticou pastor Valdemiro Santiago por pedir dinheiro a fiéis. Veja!

Gil do Vigor detonou o pastor Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, nesta quinta-feira (28). Revoltado, o economista desabafou sobre o teor da gravação do religioso e criticou o fato de o apóstolo pedir dinheiro aos fiéis usando o nome da "obra de Deus" como um investimento.

"Gente, investimento??? Deus não possui ativos nesta terra, não existe investimento na obra de Deus! Peguem o dinheiro de vocês e invistam em CDB, muito melhor! E sobre o altruísta, que deseja ajudar, mas não buscando retorno, procurem uma instituição séria e façam as doações de vocês! Não caiam na lábia de um pilantra! Que ódio, usando a palavra de Deus para proveito próprio, falso profeta!. Doações são justas quando feitas de coração, em prol de um bem maior, não desta forma!", disse o ex-BBB.

Valdemiro Santiago faz apelo aos fiéis

Enfrentando uma crise financeira em seu templo, Valdemiro Santiago quer que R$ 12 mil pessoas doem um salário mínimo cada. Enquanto o restante dos fiéis pode ajudar com um 1/4 do salário.

"Nós estamos chamando 12 mil pessoas que vão investir um salário mínimo, uma coisa diferenciada, nunca fizemos isso. E todas as demais vão ter oportunidade de prosperar, de ser abençoadas, investindo 1/4 do salário mínimo, que é o equivalente a R$ 300, aproximadamente. Deus me acordou agora pouco, você não pode despertar, não, o despertador não tocou não, foi Deus quem me acordou. Graças a Deus estou sentindo uma paz tão grande", falou.

Acumulando dívidas por falta de pagamentos de aluguéis e contratos com fornecedores, a Igreja Mundial do Poder de Deus terá um de seus imóveis leiloados em outubro para quitar as dívidas. Inaugurado em 2014, o templo localizado em Santo Amaro é avaliado em R$ 260 milhões e conta com cinco pavimentos. O local possui capacidade para receber cerca de 20 mil pessoas.