Ex-BBB Fred Nicácio revela rotina como voluntário no Rio Grande do Sul: 'Minha missão'

Um dos famosos que está atuando como voluntário no Rio Grande do Sul, Fed Nicácio (37), ex-participante do BBB 23, revelou como tem sido trabalhar mais uma vez na linha de frente em uma situação de emergência no Brasil. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico parabenizou a mobilização nacional e detalhou como tem sido sua rotina.

"A decisão de vir para o Rio Grande do Sul partiu de uma necessidade, de um desejo que nasceu no meu coração, em ajudar além das doações, além das postagens virtuais. Eu, como médico, acredito que poderia fazer mais, acredito que eu poderia doar o meu tempo, a minha presença física, o meu atendimento médico, aquilo que eu adquiri ao longo de anos no SUS, a minha experiência na pandemia", diz.

Durante a pandemia do COVID-19, Fred também atuou como voluntário em hospitais de campanha. Para o médico, estar a frente de episódios como esse, de emergência, é a confirmação que ele tem seguido sua missão. "É bom saber que eu posso fazer isso que eu faço e que eu farei isso quantas vezes forem necessárias. Poder estar nessa front é um "sim" para minha missão, sabe? É dizer "sim" para a profissão que eu escolhi lá atrás", declara.

Apesar do momento trágico, Fred reafirma que se sente feliz de mais uma vez estar disponível para ajudar a população que tem ficado em estado de vulnerabilidade: "Reativar esse lugar que sempre existiu em mim, que é o do cuidado ao próximo, da assistência, é muito bom".

Durante sua estadia no Rio Grande do Sul, Fred também tem atuado como embaixador do Fundo Positivo, uma instituição apartidária que financia diversas ONGs Brasil. Desde 2023 ele tem se dedicado a este trabalho, o qual, como médico, acabou se tornando ainda mais importante.

"Eu tenho me mobilizado para além dos atendimentos médicos, que já é uma mobilização gigantesca, porque estar aqui trabalhando diretamente com a população é extremamente desgastante, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Ninguém vem para cá obrigado, vem para cá porque quer, porque tem o desejo de poder ajudar", frisa.

Mesmo sem ter muito contato e disponibilidade para ficar nas redes sociais, o ex-BBB conta que tem se mobilizado também através das redes sociais, onde tem feito divulgação de ações solidárias que tem acontecido por todo o país. "Todo valor arrecadado pelo Pix do Fundo Positivo vai ser dobrado pela Fundação em doação à tragédia climática e aos desabrigados climáticos aqui do Rio Grande do Sul".