Ex-BBB Elana Valenária surge agarradinha com jogador do Corinthians: "Tão bom assim"

Elana Valenária, ex-participante do BBB 19, se declarou ao compartilhar cliques inéditos com o namorado, o zagueiro Gil

Apaixonadíssima, a ex-BBB Elana Valenária mostrou todo seu lado romântico neste domingo, 4, ao compartilhar nas redes sociais três cliques inéditos ao lado de seu namorado, o zagueiro Gil, que joga no Corinthians.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a influenciadora digital e o atleta surge usando um look branco, enquanto trocam olhares apaixonados. Ao compartilhar os registros, ela se declarou: "E eu não sabia que amar era tão bom assim", escreveu a ex-sister, que também participou do reality No Limite, da Globo.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques e encheram a postagem de comentários fofos para o casal. "Que casal lindo", disse uma internauta. "Felicidades ao casal", desejou outra. "Coisa mais linda. Que Deus abençoe vocês", escreveu uma fã.

Elana assumiu publicamente o namoro com Gil em março deste ano, quando eles completaram três meses juntos. "Sim, é isso mesmo! E não foi na goiaba (entendedores, entenderão). Gilberto, como explicar a forma que nos conhecemos?! Meu pai brinca que depois de 27 anos ele teve que voltar a São Paulo para ser o cupido. É gente, nem eu acreditava que esse momento um dia chegaria."

"Hoje faz três meses que tenho o privilégio de me sentir tão amada, respeitada e única. Quando é da vontade de Deus não existe dúvidas ou questionamentos. Apenas felicidade e paz! Que Deus abençoe mais e mais e blinde nossa união. Te quero muito, meu amor!", disse ela na ocasião.

Confira as fotos de Elana com Gil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elana ☀️ (@elanavalenaria)

Cliques de biquíni

Recentemente, Elana Valenária arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos exibindo toda sua beleza e boa forma. A ex-participante do BBB 19 publicou em seu perfil oficial no Instagram várias fotos em que aparece usando um biquíni amarelo e uma saia com amarrações na lateral, enquanto curte o dia ensolarado em Luis Correa, no Piauí.

O modelo escolhido pela influenciadora digital deixou em destaque suas curvas impecáveis e também seu abdômen definido. Depois, a morena aproveitou para rebater alguns comentários que recebeu sobre colocar silicone. A morena deixou claro que se sente linda do jeito que está. "Pra quem tá julgando, parem de falar pra colocar silicone. Me sinto linda assim!", ressaltou.

