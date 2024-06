Ex-BBB Davi Brito fala sobre perda de seguidores: "Fiquei um pouco abalado"

Davi Brito, do BBB 24, apontou racismo ao falar sobre a perda de seguidores no Instagram: "Não conseguem ver um pobre crescendo na vida", disse

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, perdeu vários seguidores após o fim do reality show da TV Globo. Ele se envolveu em várias polêmicas depois que o programa e passou a receber críticas após o término com Mani Reggo e também por pedir doações para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul no seu próprio pix.

Em entrevista ao jornal Extra, o baiano atribuiu a perda de seguidores no Instagram ao racismo, que vem sofrendo desde o confiamento, e afirmou que está lidando com a situação com muita paciência e tranquilidade.

"Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela", refletiu.

Davi saiu do BBB com 10,5 milhões de seguidores no Instagram e agora está com 9,4. "Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz", afirmou.

Davi revela o destino do prêmio milionário do reality show

O ex-BBB Davi Brito venceu o Big Brother Brasil 24 há mais de um mês e embolsou o valor de R$ 2.92 milhões. Agora, ele contou qual vai ser o destino da fortuna. O rapaz declarou que pretende se tornar um investimento no ramo imobiliário para ver o dinheiro render no futuro.

"Quero investir em imóveis, construção de casas para alugar e vender. É uma área que não para de crescer no Brasil e no mundo. É um dos investimentos que pretendo fazer. Eu tenho todo o suporte, consultoria. Estou sendo bem assessorado financeiramente para saber investir, aplicar e obter o retorno esperado", afirmou ele ao Jornal O Globo. Saiba mais!