Ex-BBB Daniel Lenhardt assume relacionamento com modelo e se declara: ''Meu coração se apaixonou''

Ex-BBB Daniel Lenhardt assume relacionamento com modelo brasileiro em declaração e volta a falar sobre bissexualidade

Redação Publicado em 30/03/2022, às 09h58

O ex-BBB Daniel Lenhardt (24) usou as redes sociais na última terça-feira, 29, para fazer uma linda declaração para o seu novo namorado, o modelo mineiro Marcus Lobo.

Ao ser questionado por fãs sobre como estava a vida amorosa, o sulista, que também é modelo, publicou uma foto ao abraçado com o rapaz.

Daniel Lenhardt assume namoro com modelo brasileiro:

Na resposta, o loiro disse que seu coração se apaixonou: "Coração batendo cada vez mais forte", comentou ele sobre a foto em que está com as mãos no pescoço do modelo.

Já em uma publicação no Twitter, o ex-BBB aparece sem camisa, com os olhos fechados, em uma floresta. "Meu coração se apaixonou", disse ele.

O influenciador está trabalhando no México em uma nova campanha, mesmo local que o seu namorado, que mora por lá.

Meu coração se apaixonou ❤️ pic.twitter.com/QfusQ1gP1h — Daniel Lenhardt (@daniellenhardt_) March 29, 2022

Daniel Lenhardt volta a falar sobre bissexualidade nas redes sociais:

Ainda em conversa com os seguidores, Daniel Lenhardt ressaltou, ainda, que é bissexual: "Sim, gente, até eu morrer". Em outro momento, disse que não vê problemas em namorar outros rapazes: "Se eu estiver apaixonado e amando esse cara, com certeza", detalhou ele.