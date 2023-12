Ex-BBB Bil Araújo estreia como ator ao lado de Humberto Martins: 'Precisei passar por testes'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bil Araújo revelou detalhes por trás de sua estreia como ator em um filme da Amazon Prime

O influenciador Bil Araújo (31) vai entrar em 2024 com novidades em sua carreira profissional. O bonitão foi escalado para atuar ao lado de Humberto Martins (62) no filme Julieta e Romeu, Um Sonho Carioca, da Amazon Prime. Em entrevista à CARAS Brasil, ele revelou detalhes dos bastidores da produção e como tem sido as expectativas para sua estreia como ator.

"Acho que temos que estar preparados para tudo e aproveitar esses ganchos. Por ser figura pública, nós temos que estar preparados para as oportunidades que aparecem para nós. Está sendo uma experiência muito positiva e estou ansioso para que o público possa ver o resultado", disse ele, que tem se dedicado aos estudos para não fazer feio em sua estreia.

O ex-participante do BBB 21 revelou que apesar do convite para entrar no projeto, ele precisou passar por testes para saber se realmente estava apto para estar ao lado de grandes estrelas. "Eu fui convidado através do João Ferreira que já atua e através dele conheci o Bruno Pereira, diretor do filme, mas também precisei passar por testes de atuação, passei por alguns processos antes de entrar definitivamente no elenco", revelou.

"Está sendo uma oportunidade incrível, ainda mais pelo filme ser dirigido pelo Bruno Pereira, que já esteve em produções de grandes novelas e filmes do nosso cinema nacional", completou Bil, que recentemente brilhou em uma competição de futevôlei.

Se preparando para as cenas que terá com Humberto Martins que se iniciam no final de janeiro, o influenciador não esconde a ansiedade. "Humberto é uma grande referência de atuação, sou muito fã do trabalho dele e já acompanhei diversos projetos. Sem dúvidas, vai ser uma honra contracenar com ele, ainda mais nesse meu início na atuação", avalia.

Em meio às críticas que diversos ex-BBBs acabam sofrendo quando iniciam novos trabalhos, principalmente com atuação, Bill garante que está mais do que preparado para os comentários. "Desde de quando vim ao mundo as críticas são sempre bem vindas, ela que nos deixa mais forte", disse.

"Às vezes é bom ouvir críticas porque cada dia mais nossa inteligência emocional se torna mais blindada e, trabalhando com a internet, eu já sei lidar muito bem com isso. Lógico, sempre tem aquelas comentários maldosos e sem fundamento, mas está tudo bem", declara.