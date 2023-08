Ex-BBB Bárbara Heck revela se já faturou o prêmio do programa: 'Minoria'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bárbara Heck também falou sobre mudanças na vida após o BBB

Após participar do BBB 22, a modelo Bárbara Heck avalia que a maior mudança em sua vida aconteceu internamente. Hoje, equilibrando a agenda entre novos trabalhos e aprendizados, ela revela se já alcançou o valor do prêmio em dinheiro de sua edição.

"Não! Isso não é mais uma realidade para todos que participam do programa. Só para uma minoria. E olhe lá", declara em entrevista à CARAS Brasil. O prêmio para o campeão do BBB 22 girava em torno de R$ 1,5 milhão , diferente da última edição, que alcançou R$ 2,88 milhões.

A modelo foi a quarta eliminada da sua edição, e em um mês dentro da casa mais vigiada do Brasil já conseguiu reunir admiradores que hoje somam mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil do Instagram. Apesar disso, Heck não se considera famosa.

Leia também:Campeã do BBB 23, Amanda revela destino do prêmio e abre relação com Cara de Sapato

"Continuo fazendo tudo que sempre fiz", afirma a modelo, que diz já ter sido parada para tirar fotos algumas vezes. "Honestamente falando, acho que a mudança [pós-BBB] é muito mais interna. A gente cria uma casca mais difícil de quebrar."

Para ela, a pior parte do BBB aconteceu ao ter contato com o mundo externo e com os haters. Heck conta que isso afetou sua relação com as redes sociais, já que, após julgamentos descabidos, preferiu se tornar menos presente e trabalhar para que sua comunicação se torne mais assertiva.

"É um programa que vai colocar à prova todas as suas inseguranças e, se você não estiver preparado, vai custar uns anos de terapia", completa. Além disso, a modelo explica que agora encara a internet como um novo trabalho e fonte de renda, por isso, se dedica de forma mais intensa.

Recentemente, ela também decidiu aflorar seu lado empreendedor de uma forma diferente, lançando sua primeira coleção com uma linha de roupas. O trabalho une seu estilo ao mundo da moda, trazendo os "moods" presentes em seu guarda-roupa em união às tendências atuais.

"Eu sou prática e amo repetir roupa, então era fundamental que a coleção conversasse com essa característica", explica. "Não acho que um look tenha que chegar antes de mim, por exemplo. Ele serve para agregar, não para me definir."

Para o futuro, a ex-BBB faz mistério ao dizer que tem novos projetos, e que não pretende contá-los enquanto não estiverem prontos. Além disso, ela afirma que segue estudando para entender o que seu público espera da sua produção de conteúdo nas redes. "Eles são meus chefes agora, mas eu também sou uma funcionária rebelde [risos]."

CONFIRA FOTOS DA COLEÇÃO DE ROUPAS DE BÁRBARA HECK: