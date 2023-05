Ex-BBB Arthur Picoli mostra corpo sarado ao correr na orla da praia no RJ

Arthur Picoli mostrou corpo forte e seco ao ser flagrado se exercitando por paparazzi

Arthur Picoli, ex-participante do reality show Big Brother Brasil, aproveitou o calor do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (05) para se exercitar sem camisa na praia da Barra da Tijuca.

Enquanto corria na ciclovia à beira-mar, um fotógrafo registrou o momento em que o capixaba mostrou sua boa forma física usando apenas uma bermuda preta e um tênis vermelho. Com o celular em mãos, o atleta exibiu seus músculos definidos e abdômen sarado.

"Partiu corridinha na praia da Barra, faz dois anos que não faço isso", disse o crossfiteiro nos stories, que ainda contou que após o flagra teve levantamento de peso. Em março, ele contou que antes pesava 115 kg e emagreceu 18 quilos, atualizando o peso para 97 kg. Ele também afirmou que o acompanhamento de um médico foi responsável pelo resultado impressionante.

Em um podcast do BBB, Arthur contou que chegou a se envolver com Thais Braz após o final do confinamento dos dois."Sim, um dia já rolou Arthur e Thaís, mas faz bastante tempo. Hoje em dia, ela é minha amiguinha. A galera enche nosso saco nas redes sociais por isso", contou, dizendo que o casal tinha muitos fãs.

Em seguida, Arthur explicou o motivo do relacionamento não ter ido para frente e brincou ao afirmar que os dois são 'emocionados', então preferiram manter a amizade. "Hoje é uma situação muito bem resolvida. São dois emocionados, gente, é mais fácil cada um para o seu lado", ressaltou.

Veja fotos de Arthur Picoli: