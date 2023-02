Ex-atriz da Globo chocou ao revelar bastidores do elenco da emissora

Ex-global abriu o baú de histórias e revelou bastidores chocante do elenco da TV Globo

A vida pessoal dos atores da TV Globo sempre gerou a maior curiosidade entre os telespectadores da emissora. No entanto, nem todos os profissionais da área se importam com a discrição. É o caso da atriz Maria Zilda (69), que revelou que já chocou ao revelar os bastidores do elenco da platinada .

Em entrevista concedida ao podcast Papagaio Falante, a artista, que é conhecida por participar de grandes produções da Globo, abriu o seu baú de histórias e afirmou que viveu uma festinha de Réveillon repleta de loucuras .

Segundo Maria, o evento, que aconteceu na ilha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi organizado por Wolf Maya, que na época dirigia a novela Hipertensão. Em meio a virada de 1986 para 1987, vários atores ficaram enlouquecidos.

"A gente alugou um barco, fomos todos para Angra dos Reis e ficamos numa casa maravilhosa. Tinha um horário de saída, mas todo mundo tomou um porre maravilhoso na véspera. No dia que tinha que sair, tava todo mundo desacordado lá", contou.

E ela ainda completou com mais detalhes: "De repente chega o caseiro e pergunta: 'Quem é o senhor Wolf?'. Aí a gente apontou e ele disse que o dono tava chegando, que precisava todo mundo sair ".

Em outro momento, Maria não poupou os colegas e revelou para Sérgio Mallandro e Renato Rabello, que várias pessoas ficaram animadinhas e usaram drogas. "Todo mundo chapado...", disse ela, que estava acompanhada de nomes como Fafy Siqueira, Taumaturgo Ferreira e Eri Johnson.

Vale destacar que Maria Zilda é conhecida por ser uma pessoa sem filtro. Em 2019, por exemplo, ela garantiu que era uma pessoa livre e aproveitou bastante a juventude. "Imagine, eu aproveitava! Exercitei muito minha sedução. Comi todo mundo no Rio, em São Paulo, Nova York e Paris", disse ela em conversa com o jornalista Paulo Sampaio.