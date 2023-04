Evento na Faria Lima reúne mulheres e figuras políticas

Festa coleciona expoentes femininos do agronegócio, moda, beleza e dos mercados financeiro e político

A jornalista Aryane Garcia, que assina o evento social Mulheres in Action 2023, reuniu na área livre da Loopwork, na Faria Lima, em São Paulo, com aproximadamente 100 empresárias destaques do agronegócio, moda, beleza, mercado financeiro, saúde, além de contar com a presença de parlamentares.

Todas foram recebidas com um welcome drink, finger foods, ilha de doces, cerveja puro malte Trieste, água de coco, sucos e água mineral Levity do Grupo Poty, além de uma decoração monocromática assinada pelo party designer Vladen Joseph e Inovattore Design, da empreendedora Tereza da Rocha Pires.

Dr. Carlos Bautzer, Michele Bonano, Aryane Garcia, Val Justo e Claudia Tosta Junqueira - Crédito: Roberta Doni

Seu início se deu com o CEO do Conexão Mulheres USA, Val Justo, a sócia da plataforma de streaming Brasil Paralelo, Michele Bonano, Cláudia Junqueira, diretora da CTJ Agropecuária e membro da AproSoja MS, e o cirurgião-plástico Carlos Bautzer.

Em seguida, foi apresentado um desfile com a nova coleção da Alissa Joalheria, looks de Telma Torrano Oscar Freire e Le Sophis. Na sequência, a Academia Brasileira de Honrarias prestou homenagem às figuras públicas de maior destaque em 2022, e contou com a presença da deputada mulher mais votada do Brasil, Carla Zambelli, e Nádia Bacchi, mãe da atriz Karina Bacchi, fundadoras da ONG Florescer.

Para finalizar, o artista plástico Diego Lemos criou uma tela ao vivo, que foi leiloada e teve sua renda revertida para a ONG Florescer, além de uma emenda parlamentar no valor de R$100.000,00 sugerida por Zambelli, com destino à instituição sem fins lucrativos, para manutenção social das mais de 300 crianças que recebem sua assistência, na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo.

Estiveram presentes também os empresários Carlos Mamana, do Grupo Casa do Pão de Queijo e Italian Coffe, e Eduardo Astrada, CEO da Agrotoken.

“É sempre um evento propositivo, que inspira mulheres a se conectarem com os CNPJs certos. É um encontro natural de amigas que se divertem e fazem negócios. Não há formalidades, são empresas que se permitem conectar com os CPFs, pessoas reais que amam servir, cuidar da mulher moderna e fazer parte do momento histórico econômico em que a figura feminina ganha potência de mercado a cada dia e em todos os setores, principalmente o grande protagonista da noite: o agronegócio”, conclui Aryane.

