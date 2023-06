Evaristo Costa sai em defesa da ex-BBB Amanda após críticas: "Certa ela"

Evaristo Costa sai em defesa da campeã do BBB23; sister foi duramente criticada por seu comportamento

Campeã do BBB23, Amanda Meirelles se pronunciou nesta quinta-feira, 15, após ser criticada por uma atitude inesperada. É que ela cobrou publicamente algumas marcas para conseguir fechar contratos publicitários.

A atitude dividiu opiniões, já que muitos consideraram a atitude da milionária como indelicada. Após a repercussão negativa, ela deixou um comentário explicando seu comportamento. Segundo ela, cobrar uma resposta não foi errado.

“Algumas marcas falaram comigo na rede vizinha. Na minha opinião é educado responder. Sem contar que já pedi muito emprego na vida. Se fosse esse o caso, não teria vergonha nenhuma. Na vida, a gente tem que correr atrás mesmo quando se quer algo”, declarou ela.

Após o comentário da ex-BBB, um famoso surpreendeu ao sair em defesa da sister: o jornalista Evaristo Costa. “Ué!!! Não é porque é milionária que não queira ficar bilionária. Certa ela! Eu também peço para as marcas que acredito. [emoji de coração]. Está tudo certo”, defendeu ele.

Cursinho para novos talentos na Globo

Que o Big Brother Brasil é um berço de talentos, isso não se pode negar! Na manhã desta quarta-feira, 14, alguns participantes da edição do reality de 2023, receberam um convite especial a mando da Globo para participarem de um curso preparatório destinados para futuros apresentadores da emissora.

Entre os brothers escolhidos estão Ricardo Alface, a campeã Amanda Meireles, Sarah Aline, Domitila Barros e Rodrigo Mussi, que participou do BBB 22. Por meio das redes sociais, as estrelas compartilharam com os seguidores a tão sonhada chegada até o PROJAC.

"Chegando na firma!", comentou Alface ao mostrar o encontro dos amigos na recepção. "A gente está bem turista!", brincou Amanda nos Stories do Instagram ao passear pelos estúdios da emissora de televisão. Encantado com os bastidores do local, Alface até tietou o casal de apresentadores Flávia Alessandra e Otaviano Costa.