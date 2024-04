Estilista que vendeu bolsa para Oprah defende moda brasileira: 'Complexo de vira-lata'

Em entrevista à CARAS Brasil, Airon Martin revela escolhas de moda da Oprah Winfrey e defende moda brasileira

Oprah Winfrey aproveitou sua passagem pelo Brasil para conhecer as maravilhas do país tropical. Nesta quarta-feira, 10, a apresentadora norte-americana esteve na Misci, marca de moda fundada por Airon Martin, e fez algumas aquisições.

A CARAS Brasil apurou que a estrela escolheu três bolsas. A primeira escolhida foi uma Bambolê de couro com formato orgânico e circular, com grafia "design brasileiro". A segunda compra foi uma bolsa T-ZAUM, com um T grande escrito tesão. Por último, ela escolheu a bolsa Eli pirarucu.

Oprah se encantou com criatividade da moda brasileira e deixou o local com sorriso estampado no rosto. A bolsa Bambolê escolhida por Oprah custa R$ 2.280.

Antes de ir à Misci, em São Paulo, a apresentadora fez uma palestra, com Taís Araújo como mestre de cerimônia do Legends in Town, evento promovido pela XP e pela consultoria Alvarez & Marsal. Famosos como Mariana Ximenes e Thelma Assis prestigiaram a estrela.

Estilista comenta escolhas de Oprah Winfrey

Em entrevista à CARAS Brasil, Airon Martin comenta que a moda brasileira é pouco valorizada por famosos do país. Ele, no entanto, diz que um movimento de figuras públicas de outros países está mudando a realidade.

"Complexo de vira-lata. A falta de valorização do produto nacional necessita de uma campanha de conscientização. O sucesso comercial da Misci é o início e uma resposta de um movimento que ta se iniciando. Mais uma vez", afirma.

O estilista brasileiro comemora ter Oprah Winfrey e outras estrelas como clientes. "Acho que é algo que eu sempre questiono nas minhas coleções e desfiles. Hoje o meu site internacional passou o nacional. Ter a Oprah como cliente é um dos maiores orgulhos do meu trabalho e consequentemente da moda produzida no meu país", conclui.