Estilista de Walewska relembra últimos meses com atleta: 'Sempre focada, com sorriso no rosto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tetela Whitaker contou sobre a parceria com Walewska, que se iniciou em julho deste ano

"Ficamos consternados com a triste notícia". Foi assim que o ateliê de Tetela Whitaker lamentou a morte de Walewska Oliveira, grande nome do vôlei brasileiro que morreu na última quinta-feira, 21. Nesta quarta, 27, a estilista conversou com a CARAS Brasil sobre a parceria com a atleta e os últimos meses em que puderam trabalhar juntas.

"Nos conhecemos no final do mês de julho deste ano", conta a estilista sobre o início do trabalho com Walewska . "Sempre em clima muito gostoso, ela nos contava sobre novos projetos, eventos que estava participando... [Era] sempre focada, com sorriso no rosto, fazendo brincadeiras no momento de experimentar as roupas."

Whitaker lembra que o primeiro contato aconteceu através do Instagram, em uma conversa com a stylist da atleta. Após a troca de mensagens inicial, foi agendada uma reunião e, no mesmo dia, já fecharam uma parceria para que a estilista a vestisse para alguns trabalhos e eventos, em troca da divulgação da loja.

"Mesmo antes de conhecê-la pesoalmente, observando-a pelo Instagram, já via que se tratava de uma mulher elegante e que gostava de se vestir bem", completa Whitaker. Para a estilista, a relação de Walewska com a moda já ficou marcada logo no primeiro encontro.

Ela diz que a atleta tinha seu próprio estilo, sempre colocando seu toque nos looks —como combinar peças elegantes com seus tênis favoritos ou roupas de academia. Quanto às peças preferidas, Whitaker destaca: "Os primeiros looks que ela escolheu foram de alfaiataria, mais estruturados. Blazer e saia nas cores mais neutras: preto, branco e nude."

Apesar do pouco tempo em que trabalharam juntas, a estilista afirma que pôde conhecer um pouco melhor a atleta. "Walewska sempre demonstrou ser uma mulher forte, objetiva, muito focada em realizar seus projetos. Ela tinha mentalidade de atleta, disciplinada em seus compromissos, decidida e acima de tudo, muito feminina. Amava o esporte, mas também a moda."

