Mulher de Tony Ramos fala sobre o estado de saúde do ator após cirurgias

Lidiane Barbosa, mulher do ator Tony Ramos, atualizou o quadro de saúde do marido após ele ter recebido alta do hospital

Lidiane Barbosa, mulher do ator Tony Ramos, atualizou o quadro de saúde do marido após ele receber alta do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 24.

Em entrevista à Quem, neta quinta-feira, 30, ela contou que o marido segue se recuperando bem e está fazendo fisioterapia. "Tony está em exames de imagens que fazem parte do pós-operatório, mas ele está bem, lendo, fazendo fisioterapia. Tudo em paz", garantiu.

Tony Ramos, que está com 75 anos, passou por duas cirurgias na cabeça. O artista sofreu um hematoma subdural crônico, que é uma bolsa de sangue entre o cérebro e o crânio e que se forma ao longo de meses. Ele teve que realizar um procedimento para drenar o sangue em duas ocasiões e ficou na UTI. Apesar do susto, ele está bem e sem sequelas, podendo seguir normalmente com sua vida.

Ao Fantástico, o ator falou sobre a internação e negou que tenha sentido medo de morrer. "Não, mesmo com tudo isso, medo de ir embora, não. Esse homem é um homem de força", afirmou. Inclusive, ele negou que tenha sofrido um impacto na cabeça nos últimos meses, o que explicaria o hematoma. "Nada importante sob esse aspecto", disse ele, garantindo que está muito bem e sem sequelas. "Vitalidade absoluta. Ainda na UTI da segunda vez, eu comecei, em silêncio, a repetir a peça de teatro e repetir sem errar nenhuma vírgula. Eu fiquei feliz, epa, fiz inteira", relembrou.

Esposa de Tony Ramos revela que o encontrou desacordado

Casada com Tony Ramos há quase 60 anos, Lidiane Barbosa participou junto com o marido de uma entrevista no programa Fantástico, da Globo, neste domingo, 26, e relembrou como o encontrou no dia em que ele teve que ser internado às pressas.

"O Tony ia filmar com a Lilia Cabral, e ele estava passando por muitas dores de cabeça, e começou a tomar muito remédio. Eu achei tinha sido excesso de remédio. E ele estava largado na cama, apagado", disse ela. Saiba mais!