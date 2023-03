Esposa de Tiago Leifert surge abatida e faz desabafo: "Semana difícil"

Esposa de Tiago Leifert surge abatida e conta que tentou meditar, mas angústia a impediu de manter a prática

Casada com Tiago Leifert, a jornalista Daiana Garbin fez um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira, 2, e dividiu com os fãs um momento difícil que está vivendo."Estou sentada aqui no chão do meu quarto para tentar meditar e senti de falar isso para vocês. Faz sentido?", disse ela antes de abrir o coração.

Na conversa com os fãs, ela contou que está tentando voltar a meditar - prática que ela começou desde que a filha Lua Leifert descobriu o câncer contra o qual luta. "Oiê! Estou sentadinha aqui no chão do meu quarto porque estava meditando e fiquei com vontade de gravar esse vídeo para vocês. Já contei para vocês que estou tentando retomar minha prática diária de meditação", disse ela.

A jornalista contou que, nos últimos tempos, era tomada pela angústia ao tentar meditar. "Depois, mesmo quando tentava parar para meditar, não conseguia, ficava muito nervosa, muitas emoções apareciam, era um incômodo muito grande, eu não conseguia meditar. Então, agora, estou tentando retomar devagarinho a prática diária e eu estava meditando agora e percebi que estava sendo uma prática muito ruim. Eu estava me sentindo muito inquieta, com uma necessidade de me mexer, eu não estava conseguindo entrar na meditação. E aí pensei: 'nossa, que prática porcaria! Isso aqui não está adiantando para nada'. E lembrei das palavras da Odisseia, minha orientadora no curso de formação, que, uma vez, eu escrevi no relatório que minha prática tinha sido péssima, que eu não conseguia me concentrar. Aí ela me disse: 'Daiana, não existe prática boa ou ruim, não existe prática péssima, não existe meditação certa ou errada, o que existe é o que você está vivendo naquele momento. E me lembrei disso na hora, durante a meditação, e aí eu tentei de novo voltar para a respiração. E simplesmente prestar atenção no que eu estava sentindo", contou ela.

Garbin contou que a sua prática é resultado do momento que está vivendo. Sem dar detalhes, ela classificou a última semana como "muito difícil". Ela esclareceu que teve uma atitude inesperada.

"A prática é uma amostra do seu estado emocional naquele momento. Então hoje é um dia que estou muito ansiosa, hoje é um dia muito importante, essa semana tem sido uma semana difícil e sentei para meditar, não conseguia me concentrar, os pensamentos divagando muito, uma necessidade de responder imediatamente aos impulsos de mexer o corpo, de coçar a cabeça, de mexer a perna, esticar o braço, mexer o pescoço, uma inquietude muito grande, uma ansiedade muito grande, uma angústia. E aí, quando percebi que estava assim, decidi trocar a prática. Em vez de tentar ficar numa prática de postura sem me mexer, comecei a fazer uma prática de autocompaixão. Então comecei a tocar o meu peito com a palma da minha mão, comecei a tocar o meu rosto e tentar acolher tudo o que eu estava sentindo. E aí me fez muito bem", contou.

Daiana Garbin faz alerta no Dia Mundial do Câncer e lembra diagnóstico da filha

Daiana Garbin, esposa do jornalista Tiago Leifert, decidiu fazer um alerta para seus fãs recentemente. Conhecido como o Dia Mundial do Câncer, a apresentadora relembrou como foi com a filha Lua, falando sobre o acompanhamento médico para um diagnóstico precoce.

Lua foi diagnosticada antes mesmo de seu primeiro aninho de vida, com um câncer raro que é conhecido como retinoblastoma. Ele tem um tumor nos olhos, que costuma ser mais comum em crianças. Atingindo a retina, ele faz com que a pupila fique branca.

“Hoje é o dia Mundial do Câncer. A doença é relativamente rara na infância e, no estágio inicial, os sintomas podem ser facilmente confundidos com outras doenças pediátricas. Entretanto, há vários sinais que podem indicar alerta aos pais e pediatras: febre sem causa aparente ou doença que não melhora, dor de cabeça frequente acompanhada de vômito, alteração repentina de visão, reflexo branco (olho de gato), nódulo ou inchaço incomum e manchinhas vermelhas na pele”, começou escrevendo na legenda da postagem.