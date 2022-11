Esposa de Tiago Leifert relembra fotos do dia do casamento

Daiana Garbin abre álbum de fotos românticas com o marido, Tiago Leifert, no aniversário de casamento: 'Quero bem mais!'

A jornalista Daiana Garbin (40) e o apresentador Tiago Leifert (42) estão em festa nesta quinta-feira, 17. Os dois completaram 10 anos de casamento e ela fez uma homenagem especial para o marido.

No Instagram, ela montou um álbum de fotos com imagens do dia do casamento deles e também de outros momentos românticos. Assim, na legenda, a jornalista falou sobre o amor deles.

"Eu gostaria de fazer uma homenagem para o meu marido porque hoje comemoramos 10 anos de casamento. Mas ele não gosta de homenagens. Então eu vou fazer mesmo assim! Eu amo nosso amor. Eu amo você. Eu amo nós 3. Mas acho 10 anos muito pouco. Quero bem mais!", afirmou.

Aniversário da filha de Daiana Garbin e Tiago Leifert

A jornalista Daiana Garbin encantou os fãs ao exibir os detalhes da festa de aniversário da filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert. A menina completou 2 anos de vida na última sexta-feira, 28, e ganhou uma festa luxuosa.

A família se reuniu para celebrar a nova idade da garotinha em uma festa com o tema da animação A Pequena Sereia. O bolo de quatro andares contou com decoração personalizada com o tema do fundo do mar e uma sereia no topo. Além disso, a mesa dos doces contou com vários quitutes cuidadosamente decorados com a temática da celebração. Inclusive, a decoração contou com um painel ao fundo e várias bexigas.