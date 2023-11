Esposa de Renato Aragão revela que sofreu preconceito após casamento: "Era velado"

Em entrevista à CARAS, Lilian Aragão revelou que manteve relacionamento escondido com Renato Aragão por dois anos antes deles assumirem

Casada há mais de 30 anos com Renato Aragão (88), a empresária Lilian Aragão (55) não esquece o quanto o início do relacionamento com o comediante foi difícil. Em entrevista à CARAS, ela conta que a diferença de idade entre eles foi motivo de muitos comentários preconceituosos.

“Nós passamos por um pouco de preconceito na época. Todo mundo falava ‘são 30 anos de diferença, 30 cm de altura. O que essa mulher nova quer com um cara mais velho desse?'. Mas não dava para explicar para as pessoas o amor que a gente sentia”, disse ela, que passou dois anos escondida antes deles oficializarem o namoro por medo de críticas.

Apesar da diferença de idade entre eles, Renato garante que a esposa sempre foi muito madura e, às vezes, até parece ser mais velha que ele mesmo. “Eu sinto que sou até mais novo que ela”, brincou o comediante, que no início do ano estreia nos cinemas com o filme Príncipe Lu e a Lenda do Dragão, ao lado de Luccas Neto (31).

“Realmente sou muito mais velhinha (risos). Mas ninguém pode julgar o outro, você não tem o medidor do amor de ninguém. Só quem mede o amor é quem sente, as outras pessoas não têm esse direito”, completa ela.

Em meio às críticas, Lilian revela que Renato precisou abdicar de boa parte de sua fortuna, para se precaver dos comentários contra a amada. Muitas pessoas a apontavam como uma interesseira e, por conta disso, ele preferiu deixar seu patrimônio nas mãos de sua ex-esposa e seus primeiros filhos.

“Era muito velado na época, não falavam na frente da gente, mas achavam que eu era uma mulher interesseira. Só que ninguém sabia que, quando nós casamos, o Renato deixou todo o patrimônio dele para a ex-mulher e para os filhos. Nós moramos cinco anos de aluguel, nós começamos do zero”, revela a mãe da atriz Livian Aragão (22).