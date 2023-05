Esposa de Felipe Simas toma decisão difícil após conversa com Deus: "Não queria"

Esposa de Felipe Simas toma decisão que vai mudar drasticamente a vida da família; leia o relato

Esposa do ator Felipe Simas, a influenciadora Mariana Uhlmann emocionou os seguidores nas redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao relatar a difícil decisão que acabou de tomar. É que eles estão voltando ao Brasil.

Em um texto, ela conta que não queria retornar, mas decidiu deixar os Estados Unidos após uma conversa com Deus. Vale lembrar que o galã está de volta para viver um personagem em Fuzuê, próxima novela das 7.

"Há algumas semanas, decidimos voltar para o Brasil! Uma decisão tomada em conjunto, por oração e jejum! Mesmo assim não era o que eu queria, eu fiquei arrasada, foi difícil aceitar que a vontade de Deus, a nossa oração de prevalecer a vontade Dele em nossas vidas se tornasse uma realidade vivida naquele momento", escreveu no relato.

Ela ainda disse que se emocionou ao tomar a decisão. "Depois de muito chorar, e contestar, eu senti o Senhor me consolando de uma maneira sobrenatural, e me dizendo 'Filha, eu sei os planos que tenho para vocês'".

FAMÍLIA REUNIDA

Felipe Simas(30) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique ao lado da mulher, Mariana Uhlmann (31), e dos filhos mais velhos, Joaquim (9) e Maria (6). Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, o ator contou que o caçula, Vicente (3), foi para a casa da vovó sozinho pela primeira vez, e ao falar sobre a situação, ele aproveitou para fazer uma reflexão sobre a paternidade.

"Primeira vez que Vicente foi pra casa da vovó a sós… A gente tem percebido a importância do olhar individual para com os filhos. Se você tem mais de um filho, esse certamente é um dos desafios da sua paternidade/maternidade", afirmou o artista no começo da postagem.