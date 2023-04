Felipe Simas posta clique com a família e reflete sobre 'as delícias e as dores da paternidade'

O ator Felipe Simas encantou os fãs ao compartilhar um clique ao lado da mulher e dos filhos mais velhos, Joaquim e Maria

Felipe Simas(30) encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 19, ao compartilhar um clique ao lado da mulher, Mariana Uhlmann (31), e dos filhos mais velhos, Joaquim (9) e Maria (6).

Ao compartilhar o registro no feed do Instagram, o ator contou que o caçula, Vicente (3), foi para a casa da vovó sozinho pela primeira vez, e ao falar sobre a situação, ele aproveitou para fazer uma reflexão sobre a paternidade.

"Primeira vez que Vicente foi pra casa da vovó a sós… A gente tem percebido a importância do olhar individual para com os filhos. Se você tem mais de um filho, esse certamente é um dos desafios da sua paternidade/maternidade", afirmou o artista no começo da postagem.

Em seguida, Felipe falou sobre as situações diferentes que enfrenta com os filhos. "O nosso de 9 anos precisa tanto da nossa atenção quanto o de 3. O que muda é a interação. Vicente ainda precisa de ajuda na hora de comer… já o Joaquim, na hora de entender seus sentimentos e frustrações… ahhhh as delícias e as dores da paternidade…", completou ele.

Os seguidores elogiaram a família do ator. "Família linda", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Cada filho um universo a ser trabalhado por nós pais, que assumimos a responsabilidade perante Deus, de sermos seus guardiões na Terra!", falou uma fã.

Confira a foto de Felipe Simas com a família:

