Esposa de Daniel Alves reaparece após ele sair da prisão

Esposa de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz volta às redes sociais apenas um dia após ele entrar em liberdade provisória

A modelo Joana Sanz, que é esposa de Daniel Alves, retornou às redes sociais após ele entrar em liberdade provisória. O atleta saiu da prisão na última segunda-feira, 25, ao pagar a fiança de 1 milhão de euros - cerca de R$ 5,4 milhões.

Ela tinha desativado suas redes sociais na semana passada após a notícia de que ele poderia sair da penitenciária com o pagamento de uma fiança. Agora, ela retornou e surgiu nos stories do Instagram.

Na imagem em preto e branco, Joana apareceu fazendo um exercício na academia. “Algum dia farei isso sem ajuda”, declarou ela.

Joana Sanz fez desabafo nas redes sociais

A modelo Joana Sanz fez desabafo nas redes sociais após ter sido alvo de ataques. Em fevereiro de 2024, o marido dela, o jogador de futebol brasileiro Daniel Alves, foi condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso sexual em uma boate. No mesmo dia, ela apareceu nas redes sociais durante um trabalho fotográfico. Com isso, ela contou que foi alvo de críticas.

Desse modo, nesta sexta-feira, 23, ela gravou vídeos nos stories para rebater as ofensas e contou que precisa trabalhar para pagar suas contas. "Me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras. Me chamam de frívola, garotinha e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades", disse ela.

E completou: "Não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê".