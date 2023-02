Esposa de Daniel Alves ataca imprensa após ser encurralada: ‘Seres humanos horríveis’

Joana Sanz, esposa do jogador Daniel Alves, é encurralada para comentar sobre situação do marido, acusado de estupro

A esposa do jogador de futebol Daniel Alves, Joana Sanz, foi encurralada pela imprensa ao ser abordada com perguntas agressivas sobre a prisão de seu marido, acusado de estupro. Em Madri, na Espanha, para um desfile, a modelo não imaginava que seria forçada a falar sobre o que está acontecendo com o amado.

Joana fará parte da semana de moda da capital espanhola, marcando seu retorno às passarelas, desfilando pela grife Lola Casademunt. Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo lamentou a forma como foi abordada e tratada pelos jornalistas locais.

“A vocês da imprensa que me esperavam na estação de trem, quero dizer que vocês são seres humanos horríveis. Espero que possam dormir à noite, com esse peso na consciência de tentar fazer mal com perguntam que não procedem a uma pessoa que simplesmente tenta seguir adiante com seu trabalho. A empatia não existe, obrigada”, disse Joana.

Daniel Alves é acusado de estuprar uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha. Ele está preso no momento no país europeu, esperando a decisão final do Tribunal de Barcelona para descobrir se poderá aguardar seu julgamento, para conquistar liberdade condicional.

Relembre o caso

O jogador Daniel Alves está sendo acusado de estupro pro uma jovem de 23 anos. O suposto crime teria acontecido em uma boate de Barcelona no dia 30 de dezembro de 2022. Imagens da câmera de segurança mostram que o jogador a chamou para entrar em um local com porta e no áudio ela pergunta para onde está sendo levada.

Após negar em duas versões, o jogador acabou admitindo que houve penetração vaginal, mas, segundo ele, com consentimento. Já a vítima afirma que foi violentada e que chegou a entrar em disputa corporal com o ex-jogador do Barcelona. Os exames constaram marcas de arranhões compatíveis com a suposta briga.