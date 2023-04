Esposa de Arlindo Cruz aparece com namorado e filhos curtindo samba

Babi Cruz surgiu em roda de samba no 'Centro Cultural Arlindo Cruz' com a família e o novo companheiro

A esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, curtiu uma roda de samba com os filhos Flora e Arlindinho e o namorado André Caetano no 'Centro Cultural Arlindo Cruz', localizado no Rio de Janeiro.

Enquanto ela cantava, ele tocava instrumento na roda de samba e bebia uma cervejinha. O vídeo do momento foi publicado pela própria Babi. "Um gostinho do nosso Samba de Segunda", afirmou ela na legenda. Segundo o jornal 'Extra', o novo companheiro teria ajudado a divulgar o evento.

Com a saúde do marido bem debilitada em um quadro não reversível, a porta-bandeira anunciou em março que havia começado um relacionamento fora do casamento, mas que a saúde do marido sempre seria sua prioridade.

"Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será. Entretanto, a partir do momento em que ficou claro de que nunca mais voltaríamos a ter nem sequer o mínimo de relação entre homem e mulher, isso passou a ser uma possibilidade, pensando no fato de eu ser uma mulher cheia de vida, por mais distante que pudesse ser em meus pensamentos em dado momento, mas sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial. Por ser uma figura pública e por estar ligada à política, não posso jamais deixar de me pronunciar sobre um assunto tão sério. Com pesar, digo que minha demora em esclarecer os fatos a todos se deu devido à minha saúde mental ter ficado abalada depois de alguns comentários infames e de cunho odioso direcionados a mim e aos meus", afirmou em nota.

"Não tenho absolutamente nenhuma [expectativa de reversão]. Já tive, é muito duro dizer isso, mas não tenho. Acabou. Agora é outra história, agora é outro papo. Agora é outra realidade. Agora é dar qualidade de vida para ele, cuidar dele e é isso”, disse em outra declaração.

Veja: