ESPETÁCULO! Débora Nascimento destaca curvas esculpidas em fio-dental

De costas, atriz Débora Nascimento dá show de beleza ao exibir bumbum durinho; confira!

Sempre tirando o fôlego de seus seguidores por esbanjar um corpão invejável, a atrizDébora Nascimento(38) arrancou suspirores dos fãs ao posar de costas a bordo de um bíquini fio-dental na manhã desta quinta-feira, 01. Na ocasião, ela ostentou sua boa forma e impressionou ao exibir a silhueta esculpida.

Aproveitando sua temporada de férias pela França, onde esteve na última semana para prestigiar o Festival de Cannes, a ex-mulher de José Loreto (39) presenteou os fãs com um clique arrebatador, onde surge na varanda do hotel em Antibes, na Cote D'Azur, completamente dispida, apenas com a peça de banho finíssima, que ressaltou o bumbum durinho, além das curvas invejáveis.

Há pouco tempos atrás, Débora dividiu na web uma sequência de fotos tiradas durante sua viagem pelo litoral da Bahia. Nas imagens compartilhadas em seu Instagram, ela apareceu curtindo uma tarde na praia e esbanjando o seu corpão escultural em cima das rochas.

“Corações aquecidos”, escreveu ela na legenda da publicação. Não satisfeita, a morena ostentou sua micro cinturinha e suas curvas impecáveis, que roubaram a cena. "Que perfeição", comentou uma seguidora. "Deusa!", disparou outra. "Quanta beleza!”, falou mais uma.

VEJA O STORY DE DÉBORA NASCIMENTO:

Foto: Reprodução/Instagram

Débora Nascimento surge em clique raro ao lado do namorado durante viagem

Recentemente, Débora Nascimento mostrou que curtiu da melhor forma suas férias em Milão, na Itália, e usou as redes sociais para compartilhar alguns registros de sua viagem. No Instagram, a atriz apareceu turistando pela cidade, e também dividiu um clique inédito ao lado do namorado, Alex Cunha.

Na imagem, os pombinhos estão sorridentes e trocando olhares apaixonados."Walk at your own pace (Andando na sua própria tranquilidade)", escreveu a artista na legenda da postagem, que rendeu diversos elogios. "Já amo um casal","Lindos. Felicidades, Débora", "A mulher mais linda do Brasil", "Que casal lindo da p****", disseram alguns.