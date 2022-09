Débora Nascimento elege terninho sexy e rouba a cena com o look: "Deusa"

Atriz Débora Nascimento esbanjou beleza ao posar com um terninho elegante e arrancou elogios dos internautas

Débora Nascimento (37) elevou a temperatura de seus seguidores nesta sexta-feira, 16. A atriz compartilhou uma série de fotos mostrando uma produção especial, e, claro, surpreendeu internautas com sua beleza.

Através do seu perfil do Instagram, a mãe da pequena Bella, compartilhou uma sequência de fotos do look do dia.

No look para a noite, Débora Nascimento elegeu um terninho sexy. Ela combinou o look de alfaiataria e deu um ar moderno para a produção.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Débora Nascimento aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da atriz: "Que deusa", escreveu uma. "Aff linda demais", disse outro. "Maravilhosa", ressaltou o terceiro.

Veja as fotos publicadas pro Débora Nascimento:

Débora Nascimento surge arrasadora em fotos mostrado novo visual

Recentemente, Débora Nascimento compartilhou uma série de fotos arrasadoras exibindo para seus seguidores o seu mais novo visual. A atriz mudou o comprimento do cabelo, deixando um pouco abaixo do ombro e levemente ondulado.

"Novo visual com uma nova força para uma nova mulher. Amo as mutações da minha profissão, várias vidas, múltiplas mulheres - a geminiana nem ama", escreveu ela na legenda, revelando que a aparência é para dar vida a uma nova personagem.

