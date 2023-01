Débora Nascimento surge em clique raro ao lado do namorado durante viagem

A atriz Débora Nascimento postou um clique ao lado do namorado durante um passeio por Milão

Débora Nascimento (37) está curtindo suas férias em Milão, na Itália, e usou as redes sociais nesta quinta-feira, 19, para compartilhar alguns registros de sua viagem.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uns registros em que aparece turistando pela cidade, e também dividiu um clique inédito ao lado do namorado, Alex Cunha. Na imagem, os dois estão sorridentes e trocando olhares apaixonados.

"Walk at your own pace (Andando na sua própria tranquilidade)", escreveu a artista na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a postagem de Débora. "Já amo um casal", disse uma seguidora. "Lindos. Felicidades, Débora", desejou outra. "A mulher mais linda do Brasil", falou um admirador. "Que casal lindo da p****", comentou uma fã.

Confira as fotos de Débora Nascimento em sua viagem:

Fotos de biquíni fio-dental

Na última quinta-feira, 12, Débora Nascimento roubou a cena da web ao presentear os seguidores com uma sequência de fotos tiradas durante sua viagem pelo litoral da Bahia. Nas imagens compartilhadas em seu Instagram, ela apareceu curtindo uma tarde na praia e esbanjando o seu corpão escultural em cima das rochas.

Ousada, a atriz tirou o fôlego dos admiradores ao posar em na beira do mar usando um biquíni fio-dental preto. Ela ainda arrancou suspiros ao fazer caras e bocas. "Corações aquecidos", escreveu ela na legenda da publicação.

