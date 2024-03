Esperando segundo filho com Rodrigo Santoro, Mel Fronckowiak começa obra em casa

O ator Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak anunciam nesta quarta-feira, 27, que esperam o nascimento do segundo filho juntos

A rotina de Mel Fronckowiak está agitada! Depois de anunciar sua segunda gravidez, a atriz mostrou nesta quinta-feira, 28, que sua casa vai entrar em obras. Nas fotos publicadas pela apresentadora, é possível que várias coisas já foram encaixotadas e que alguns móveis já estão desmontados.

"Acho que vi um gatinho", escreveu a artista ao flagrar seu gato em cima da montoeira de coisas. "E muitas caixas de um futura obra", acrescentou Mel, que anunciou esta semana que está esperando seu segundo filho do ator Rodrigo Santoro. O casal já está junto há 12 anos e são pais de uma menina, Nina, de seis anos.

Nesta quarta-feira, 27, ela anunciou que está grávida pela segunda vez através de desenho feito pela filha mais velha do casal para revelar a novidade publicamente.

Na legenda do post, ela comemorou a notícia de que a família aumentou. "12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade. A maternidade é um desafio, eu não tenho a menor dúvida. Nós mulheres sabemos bem. Mas é profundo e especial também. Não vejo a hora de testemunhar mais uma infância preenchendo os cômodos da nossa casa e crescendo. Nosso amor ramificou ainda mais e em breve seremos um quarteto. E o meu maior desejo é continuar construindo com vocês os nossos próximos caminhos juntos", disse ela.

Nos comentários, Santoro também comemorou a chegada de mais um filho. "Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer", afirmou.