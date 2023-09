Erika Schneider chora com crise de ansiedade em Milão: "Muita coisa acontecendo"

Durante passagem por Milão, Erika Schneider sofre com crise de ansiedade severa e chora em viagem de trem; saiba o que aconteceu!

Nesta quarta-feira, 20, a ex-A Fazenda Erika Schneider compartilhou um momento muito delicado com seus seguidores. De passagem por Milão, na Itália, a ex-dançarina do Faustão contou que teve uma crise de ansiedade severa durante viagem de trem pelo país.

Nos stories do Instagram, ela mostrou a filmagem que sua amiga fez durante o momento da crise, onde a modelo apareceu em prantos. "Eu tô muito nervosa", confessou Erika em meio de lágrimas. A loira chegou até a arrancar o aplique dos cabelos, como mostra no vídeo. "Chorei muito porque fiquei muito nervosa. Ando muito ansiosa... Muita coisa acontecendo...", escreveu ela.

Em sequência, ela contou o motivo de sua crise. "Vou explicar para vocês. Eu estou muito nervosa porque eu tô indo gravar agora em Milão. É um sonho para mim, estou muito feliz, mas estou muito nervosa, muito tensa. Fiquei mais estressada agora, porque achei que a gente tivesse perdido a estação. Porque a gente tem que descer na estação de Milão. Nunca andei de trem aqui na Itália, estamos mais perdidas que cego em tiroteio", revelou Erika.

Mais tarde, com sua chegada em Milão, a modelo contou que estava se sentindo melhor e pronta para curtir a cidade. "A gente mal chegou e já estamos indo jantar. Eu nem me arrumei, tô do jeito que eu tô mesmo. Mas eu gostei muito daqui", contou a ex-peoa.

Erika Schneider relembra participação em A Fazenda

Em entrevista à CARAS Brasil em maio, Erika Schneider revelou que precisou enfrentar alguns desafios durante sua participação no programa A Fazenda em 2022. Segundo ela, alguns participantes do reality show da Record TV tentaram inferiorizá-la.

"Já passei por várias situações, até no reality também, de pessoas querendo me inferiorizar, me diminuir. Tento levar isso de uma forma leve e que isso não me afete, mas é sempre tendo que mostrar essa capacidade, mostrar o potencial. Cheguei em uma fase que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Não me preocupo em mostrar nada para ninguém. Eu faço o meu, corro atrás do meu, e as pessoas vão ver as consequências, que no caso é o sucesso, o trabalho, o reconhecimento, que vêm automaticamente quando você foca em si mesmo e no seu trabalho e deixa essas críticas e esse povo, essas pessoas que tentam te inferiorizar e te diminuir, para lá", compartilhou a ex-peoa.

"Aprendi muita coisa ali dentro, testar os meus limites, ter mais paciência, observar bastante. Aprendi a conviver com pessoas completamente diferentes de mim. Não sei se eu aprendi [risos], mas eu passei por isso", adicionou Erika Schneider sobre sua participação em A Fazenda.

