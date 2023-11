Equipe de Matheus Fernandes se pronuncia sobre incêndio em ônibus no Ceará

Ônibus com banda de Matheus Fernandes pegou fogo neste domingo, 5, no Ceará; equipe falou com a CARAS Brasil

A equipe do cantor Matheus Fernandes (31) afirmou nesta segunda-feira, 6, que os integrantes da banda do artista estão bem após o ônibus que estavam sendo transportados pegar fogo na tarde deste domingo, 5. Em nota compartilhada com a CARAS Brasil, a D&E Music afirmou que todos deixaram o veículo antes de o incêndio começar.

"Todos estão bem", diz o texto. "[Os músicos] saíram antes do fogo e conseguiram tirar todos os pertences de dentro do ônibus". Ainda no domingo, Matheus Fernandes —que não estava presente no veículo — havia usado seu perfil oficial do Instagram para tranquilizar os seguidores.

Em um texto compartilhado nos Stories, o cantor afirmou que o fogo teria sido causado "por motivos de problema técnico" e os motoristas "agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo". Além disso, ele também compartilhou uma foto ao lado dos músicos e equipe de produção agradecendo pela parceria nos últimos anos.

"Já são 13 anos de estrada, palco, shows e de muita alegria! Sou bastante grato por ele cuidar de todos nós, da minha segunda família que são nossos músicos, produção, técnicos empresários e amigos nessas estrada por aí… sem ele não somos nada, Deus na frente sempre! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho", escreveu.

O ônibus que transportava a banda do artista cearense pegou fogo no km 528 da BR-116, no município de Jati (CE). Matheus Fernandes havia se apresentado no Pré-Caju no último sábado, 4. A festa é realizada como um evento pré-Carnaval e contou com nomes como Léo Santana, Ivete Sangalo e Bell Marques. A edição deste ano aconteceu na Orla da Atalaia, em Aracaju (SE).

CONFIRA A FOTO DE MATHEUS FERNANDES AO LADO DOS MÚSICOS E EQUIPE: