Ônibus do cantor Matheus Fernandes pega fogo em estrada no Ceará

Equipe de Matheus Fernandes se pronuncia após o ônibus da banda dele pegar fogo no meio da estrada

A banda do cantor Matheus Fernandes levou um grande susto no último domingo, 5, quando o ônibus em que viajava pegou fogo no meio de uma rodovia no Ceará. O cantor não estava no veículo, que transportava apenas a banda e a equipe. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Nas redes sociais, a equipe do artista informou que o ônibus teve problemas técnicos.

“Gostaríamos de informar a todos os fãs e amigos da banda Matheus Fernandes e à imprensa sobre o incidente ocorrido em um dos ônibus da empresa Crateús - esta contratada pela produção da banda - no qual estavam membros da banda, exceto o cantor. Por motivos de problemas técnicos, o ônibus foi tomado pelo fogo, mas estamos aliviados em informar que todos os passageiros estão seguros e sem ferimentos”, informaram.

E completaram: “Nossa equipe e motorista agiram prontamente para garantir a evacuação segura do veículo e tomaram todas as medidas necessárias para prevenir qualquer dano adicional. Agradecemos a Deus por não haver lesões e por todos estarem voltando para casa em segurança. Lamentamos profundamente se causamos inquietação aos nossos fãs, amigos e aos membros da imprensa. Agradecemos sinceramente pela paciência e compreensão de todos. Mais uma vez, agradecemos a Deus pela segurança de todos e um dia tranquilo”.

Na manhã desta segunda-feira, 6, Matheus Fernandes fez um post para agradecer que todos estão bem. "Deus é bom o tempo todo. Já são 13 anos de estrada, palco, shows e de muita alegria! SOU BASTANTE GRATO por ele cuidar de todos nós, da minha segunda família que são nossos músicos, produção, técnicos empresários e amigos nessas estrada por aí… sem ele não somos nada, DEUS NA FRENTE SEMPRE! Obrigado a todos pelas mensagens de carinho!", escreveu.

++ Matheus Fernandes revela fotos inéditas de sua lua de mel com Tamiris Dias

Assista ao vídeo do incêndio:

View this post on Instagram A post shared by Itaitinga Notícias (@itaitinganoticiasoficial)