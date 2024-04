Equipe de Gustavo Mioto abre o jogo sobre 'recaída' com Ana Castela

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Gustavo Mioto comentou especulações sobre uma nova relação com a cantora Ana Castela

Gustavo Mioto (27) e Ana Castela (20) voltaram a ser assunto nesta quarta-feira, 10, após uma suposta recaída. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe do sertanejo abriu o jogo sobre a situação envolvendo os dois sertanejos.

"Eles não voltaram", afirma a assessoria, que ainda acrescenta que não irá se pronunciar sobre os rumores que surgiram nesta semana. De acordo com o portal Leo Dias, os dois teriam sido vistos juntos em uma festa organizada após a gravação do DVD de Ana Castela em Londrina, no Paraná .

Segundo informações compartilhadas pelo site, os dois teriam trocado beijos e conversado durante o evento que ocorreu na noite desta terça-feira, 9. O momento não teria sido registrado por nenhum convidado já que todos os celulares foram recolhidos na entrada do evento.

Os cantores pegaram os fãs de surpresa em meados de janeiro ao anunciarem o ponto final na relação. Eles estavam juntos desde outubro de 2023, quando reataram a relação após romperem pela primeira vez, em setembro.

Após o término, a equipe do sertanejo afirmou que ele tiraria um período de férias, retornando à rotina no fim do mês de fevereiro. Os dois anunciaram o término com textos compartilhados em seus Stories do Instagram, explicando o motivo da decisão.

"Oi, galera. Em respeito a vocês que torcem pela minha felicidade e do Gu, venho aqui comunicar que nós não somos mais um casal. Antes que saiam falando por aí, não houve pivô, traição, briga ou qualquer outra coisa de ruim, apenas não estamos no mesmo momento", começou Ana.

"O Gu é um cara incrível, sempre vou ser fã e estarei daqui torcendo por ele em tudo que fizer. Isso é tudo o que vou falar sobre esse assunto, por favor, respeitem esse momento", finalizou. Mioto também comentou o fim da relação.

"Oi galera, eu não sou muito de redes sociais, vocês sabem, mas hoje vim aqui pra contar que eu e a Ana não estamos mais juntos. Mesmos motivos, tempos e vontades diferentes, infelizmente. Ana merece felicidade e tudo que a vida puder oferecer de bom, e eu vou torcer sempre."

