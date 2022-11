Equipe de Gal Costa divulga nota oficial sobre o falecimento da cantora

A nota oficial sobre o falecimento da cantora Gal Costa foi divulgada, junto com informações sobre o velório e sepultamento

CARAS digital Publicado em 09/11/2022, às 18h02

Após a grande comoção causada por conta da notícia da morte da cantora Gal Costa, aos 77 anos, a equipe da musa da Tropicália fez o anúncio oficial, no final da tarde nesta quarta-feira, dia 09, através das redes sociais de Gal, e publicou uma nota sobre o falecimento.

“É com profunda tristeza e o coração apertado que comunicamos o falecimento da cantora Gal Costa, na manhã desta quarta-feira, 09 de novembro, em São Paulo”, comunicou. A equipe também informou os seguidores os detalhes sobre o velório e sepultamento da cantora: “O velório, aberto ao público, será realizado na Assembleia Legislativa, também na capital paulista, na sexta-feira, dia 11 de novembro, das 9h às 15h. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares.” O comunicado termina com um agradecimento: “Agradecemos o carinho de todos nesse momento tão difícil.”

Grandes nomes do meio musical lamentam a morte de Gal Costa

Apesar do anúncio oficial ter sido feito apenas no final da tarde desta quarta-feira, dia 09, o dia já começou com uma chuva de homenagens para a cantora icônica. Preta Gil falou sobre a madrinha: “Obrigada por tudo, minha madrinha, minha musa, minha mãezinha!” Gilberto Gil também se pronunciou através das redes sociais: “Muito triste e impactado com a morte de minha irmã Gaúcha Gal Costa.”

Maria Bethânia publicou um vídeo e se emocionou durante a homenagem: “Em choque, triste demais, difícil demais. Eu nunca pensei um dia chegar a vocês para falar sobre a dor de perder Gal. O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje inteiro chora, como eu. Uma amiga que mesmo longe sempre lhe mantive admiração e respeito. Deus a receba na sua mais pura luz. É triste demais, difícil demais. Muito duro”, disse ela no vídeo.

Maria Rita, filha de Elis Regina, também lamentou o acontecimento e aproveitou para desmentir alguns boatos, que envolviam Gal Costa e a sua mãe: “Embora os fofoqueiros de plantão sempre a colocassem como uma inimiga de minha mãe, Gal sempre me tratou com muito carinho e respeito. Era lindo como ela trocava comigo sobre nossos meninos, da mesma idade. Era lindo perceber seu olhar comigo. Era lindo perceber aquela força, aquele sorriso desarmado de guerra, armado de colo”, disse Maria.