Equipe de Ana Hickmann fez acordo com Alexandre Correa antes do pedido de prisão

Procurada pela CARAS Brasil, equipe de Ana Hickmann alegou que visitas de Alexandre Correa ao filho estão sendo cumpridas regularmente

Ana Hickmann (42) foi acusada de alienação parental por Alexandre Correa (51), que pediu sua prisão em flagrante nesta terça-feira, 3. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria da apresentadora afirmou que sua equipe de advocacia fez um acordo com os advogados do empresário quanto às férias de Alexandre Hickmann Correa (9).

"A decisão judicial determinou que o período de férias de Alexandre Hickmann Correa com o pai fosse entre 3 e 10 de janeiro, se nada fosse programando anteriormente", começa o comunicado compartilhado pela assessoria de Ana Hickmann .

"Levando em consideração que as férias de Ana Hickmann estavam previamente programadas entre os dias 3 e 7 janeiro, foi então acordado entre os advogados de Ana Hickmann e Alexandre Correa, por telefone, no dia 22 de dezembro, a transferência do período para os dias 9 a 17 de janeiro. A determinação será realizada, conforme alinhada entre ambas as partes."

A equipe da apresentadora ainda afirma que as datas de visitação do empresário a seu filho estão sendo cumpridas rigorosamente. Ele teria visitado Alezinho em 11, 18 e 26 de dezembro, e a última visita teria sido realizada em 3 de janeiro.

De acordo com um documento compartilhado pela defesa de Correa, a visita teria sido "um rápido encontro para um lanche no final da tarde". Procurado pela CARAS Brasil, o empresário não retornou até a conclusão deste texto.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso deve correr em segredo de justiça, por se tratar sobre um processo envolvendo direito de família. "Por isso, as informações dos autos são restritas às partes e seus advogados."

Em novembro do ano passado, Ana Hickmann revelou ter sido vítima de violência doméstica pelo marido. Em entrevista ao Domingo Espetacular, a apresentadora explicou que o desentendimento dos dois teria se iniciado em frente ao filho.

CONFIRA FOTO DE ANA HICKMANN AO LADO DO FILHO, ALEZINHO: