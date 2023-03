"Entreguei nas mãos de Deus", diz Letícia Cazarré após coraçào da filha parar

Em relato, Letícia Cazarré conta o que viveu após o momento mais difícil que enfrentou

Casada com o galã Juliano Cazarré, a empresária Letícia Cazarré abriu o coração ao se pronunciar pela primeira vez contando detalhes sobre a saúde da filha, Maria Guilhermina.

Com oito meses, a pequena já passou por várias cirurgias após ser diagnosticada com Anomalia de Ebstein, que é considerada pelos especialistas a mais rara dentre as doenças cardíacas.

Em um relato comovente, ela conta que o momento mais dramático aconteceu em agosto de 2012, quando ela se recuperava de uma nova cirurgia . “Ela dormiu com a medicação, mas acordou 20 minutos depois, chorando, e vi ela estava ficando vermelha, roxa, o lábio começou a inchar e o olho começou a virar. Gritei pelos médicos”, disse ela para a revista Marie Claire.

"Parecia que a Guilhermina estava tendo um choque anafilático e deram uma injeção de adrenalina. Ela foi entubada, o coração começou a parar e começaram a fazer massagem cardíaca. Nessa hora, uma das médicas disse pra mim: ‘Letícia é melhor você sair.’ Falei: ‘Eu já estou longe dos meus outros quatro filhos, aconteça o que acontecer quero ficar com ela aqui’", disse ela.

Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido e ela entregou a vida da filha nas. mãos de Deus. "Tudo foi ficando em câmera lenta. Era muita gente entrando na sala, não conseguia entender o que estava acontecendo, mas ela estava tendo uma parada cardíaca. Não sabíamos se ia sobreviver. Lembro que nessa hora entreguei para Deus", contou ela.

Hoje, Maria Guilhermina é atendida por uma equipe de profissionais que trabalham sua evolução. "A Guilhermina precisa de fisioterapia três vezes ao dia, ela depende de exercícios respiratórios para abrir o pulmão por causa da insuficiência pulmonar. Às 8h, ela faz a primeira sessão e perto das 9h, levo ela no jardim para pegar um sol, coloco uma música e este é um momento só nosso", contou ela. E não para por aí. "Perto do horário do almoço vem a fonoaudióloga, depois tem mais uma sessão de fisioterapeuta. À tarde ela dorme, às 17h chega a terapeuta ocupacional para estimular a sensibilidade dela, a visão. Tem dias que ela está saturando melhor, outros pior. São cuidados o tempo todo", declarou.

SITUAÇÃO DELICADA

Juliano Cazarré (42) atualizou sobre o estado de saúde de sua filha caçula, Maria Guilhermina, de oito meses. Ela nasceu com uma rara doença e está internada no Rio de Janeiro desde a última quarta-feira, 15. O ator disse que a pequena tem precisado de cuidados especiais.

"Ela tá bem, no hospital, são dias um pouco delicados. Ela tá precisando de muito cuidado, muito medicamento, tem que dar tudo certinho", explicou.