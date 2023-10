Entenda o caso Daniel Alves: apoio da esposa, desistência de advogado e declaração de ex

Daniel Alves está preso em Barcelona desde janeiro e aguarda julgamento

Daniel Alves (40) tem dado o que falar na web com as últimas notícias sobre o seu caso. Desde janeiro, o ex-jogador está preso em Barcelona, na Espanha, sob a acusação de estupro em uma boate. Enquanto aguarda o julgamento, o atleta passou a ter o apoio da esposa, desistência de advogado e declaração de ex. Entenda as últimas notícias sobre Daniel Alves.

Joana Sanz (31), esposa de Daniel Alves , teria interrompido o processo de divórcio do ex-jogador. Em março, a modelo publicou uma carta que abordava o término com o atleta, mas teria voltado atrás na decisão. De acordo com informações do programa TardeAR, da TV espanhola Telecinco, ela pediu para o processo de separação não ser finalizado e retornou ao lar do casal, em Barcelona.

Quem também mudou de decisão sobre o caso foi o advogado Cristóbal Martell, que deixou a defesa de Daniel Alves. De acordo com as informações da TV Antena 3, o profissional considera o caso perdido e acredita que o ex-jogador será condenado pela Justiça da Espanha. A defesa passará para as mãos de uma advogada de 35 anos, especialista em direito penitenciário.

Ex-esposa de Daniel Alves, Dinorah Santana, mãe dos filhos do ex-jogador e primeira mulher a se casar com o atleta, abriu o jogo sobre as mudanças de opinião em relação ao antigo marido. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, ela relembrou o motivo de ter defendido Daniel Alvez anteriormente e declarou sobre o caso : "Daniel, que foi casado comigo, aquele homem que ficou 10 anos ao meu lado não seria capaz de uma agressão, e por isso eu o defendi. Mas o homem com quem fui casada também não faria o que fez com os nossos filhos. Então, não tenho mais como opinar. Me separei dele há 12 anos. Não achava que ele seria capaz de [fazer] muitas coisas, e ele fez".

"A minha expectativa é ficar o mais longe possível do senhor Daniel. Nada que ele faça ou deixe de fazer importa. Ele não existe mais. Cheguei a defendê-lo publicamente e me arrependo muito. Hoje não quero saber de sua existência. Para mim, ele morreu", acrescentou a ex-esposa de Daniel Alves.