Emilio Dantas choca seguidores com mudança radical no visual

Após o fim das gravações de "Vai Na Fé", o ator Emilio Dantas decidiu radicalizar seu visual; confira o resultado!

Nesta quinta-feira, 27, o ator Emilio Dantas chocou seus seguidores com mudança radical em seu visual. Após o fim das gravações da novela Vai Na Fé, da TV Globo, o artista ficou livre de seu personagem, o vilão Theo, para apostar em uma transformação moderna em seu cabelo.

Emilio apostou em corte super moderno, com cabelo loiro platinado e mechas coloridas na lateral do topete. A novidade foi compartilhada no Instagram pela cabeleireira Ohana F., que foi responsável por realizar a mudança.

"Hoje vos trago um platinado nada básico com detalhes em degradê. Emilio Dantas, obrigada por me deixar livre pra criar esse cabelinho!", escreveu a cabeleireira na legenda da publicação. A foto foi republicada pelo ator em seus stories.

Nos comentários, vários seguidores arrancaram elogios para o cabelo moderno do artista. "Tudão", escreveu a atriz e parceira de Emilio, Fabíula Nascimento. "Perfeitooo", enalteceu fã. "Ficou incrível", comentou outro. "Obra de arte", disse outro.

Confira a mudança:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ohana f. (@ohanacorta)

Emilio Dantas comenta preparação para viver Theo em "Vai Na Fé"

No último domingo, 23, Emilio Dantas participou de uma reportagem no Fantástico, da TV Globo, e comentou sobre o vilão Theo, que vive na novela Vai Na Fé.Durante o programa, o ator deu detalhes sobre a sua preparação para viver o antagonista na trama.

A declaração de Emilio faz parte de uma reportagem de Ana Carolina Raimundi, que abordava sobre narcisistas. Apesar do roteiro da novela não falar abertamente sobre isso, o ator que vive Theo falou que pensou nisso ao atuar.

“Assisti muitas coisas sobre narcisistas e psicopatas, enfim, sobre todas as vertentes possíveis para se colocar nesse lugar. A questão do carisma, do bom humor, da boa aceitação é sempre muito forte, muito marcante”, revelou Dantas em relação a sua preparação para o papel.

Emilio ainda falou sobre a manipulação feita por Theo com outros personagens como a protagonista Sol, vivida por Sharon Menezzes. “A grande diferença é jogar um jogo com cada um”, declarou o artista.

Vai Na Fé está chegando em suas últimas semanas, em agosto, a trama das sete será substituída por Fuzuê, estrelada por Marina Ruy Barbosa. As gravações, no entanto, já chegaram ao fim.