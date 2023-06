Em tratamento, Simony emociona ao se declarar para a mãe: 'Doloroso'

No aniversário da mãe, cantora Simony emociona ao mostrar fotos raras com ela e fazer declaração

A cantora Simony emocionou ao fazer uma declaração para a mãe nesta terça-feira, 27, dia do aniversário de Maricleuza Benelli. Em sua rede social, a artista, que ficou conhecida ao integrar o Balão Mágico nos anos 80, compartilhou cliques raros com a matriarca.

Fazendo tratamento contra um câncer no intestino, a famosa encantou ao publicar as fotos com a mãe. Inclusive, Simony até relembrou uma lembrança de sua infância ao lado de dona Maricleuza. Na legenda do post, a cantora se declarou para a aniversariante.

"Hoje é aniversário da minha Rainha, a mulher que trabalhou dia e noite pra me sustentar, que me deu amor, colo, bronca. Tenho muito orgulho da senhora, de se manter firme nesse processo doloroso que estamos passando", comentou Simony sobre sua luta contra o câncer nos últimos meses.

"Amo sua comidinha, não gosto quando você vai em casa rápido rsrs fico inventando coisa pra você fazer pra ficar mais. Amo nossas risadas Amo muito você. Nós sabemos quantos sacrifícios fizemos, inclusive nesse 1 ano. Feliz aniversário mamãe muita vida e muita SAÚDE", declarou ela.

Ainda nesta terça-feira, 27, Simony compartilhou um vídeo ao lado de seu médico para atualizar seu estado de saúde e falar sobre os resultados do tratamento reiniciado nas últimas semanas. . "Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", contou ela. Veja mais aqui.

Nos anos de 1983 e 1986, Simony ficou muito conhecida ao participar da Turma do Balão Mágico. Na época, ela vendeu mais de 10 milhões de discos ao integrar o grupo que se apresentava nas manhãs da Globo. Em agosto do ano passado, ela descobriu um câncer no intestino e desde então vem compartilhando sua experiência de tratamento com os fãs.

Simony reaparece na TV e se pronuncia sobre boatos de metástase: "Parem de me matar"

A apresentadora Simony desabafou no A Tarde é Sua desta quarta-feira (31). Ela decidiu reaparecer na televisão para provar para os fãs que está firme e forte na luta contra um câncer no intestino. A cantora criticou a circulação de boatos envolvendo sua saúde.

"As pessoas só dão aquilo que elas tem. Eu estou bem viva, bem bonita, loira, maravilhosa e parei até um batom pra falar com vocês", disse ela.

Simony então deu novos detalhes do tratamento. "Tô na terceira quimioterapia de imunoterapia, é dolorido, pesado, não é fácil, mas procuro passar da melhor forma possível. Fico enjoada, tenho náuseas, mas aí aproveito pra ficar debaixo do cobertor. Eu me permito ficar assim", garantiu.

A cantora afirmou que vai terminar mais duas sessões de imunoterapia. "Eu faço mais um ciclo e vou fazer mais exames. Eu tenho certeza que ele diminuiu porque não senti mais nenhum sintoma. Quando a gente conhece o próprio corpo, fica claro", declarou ela.

Ao final, ela esclareceu que está tudo bem. "Eu não tenho metástase em nenhum outro órgão. Ele é local. Ele aumentou, a gente correu pra fazer um novo tratamento para que ele não criasse força. Parem de me matar, eu tô ótima", esclareceu.